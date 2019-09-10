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逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

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逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00聯合新聞網 綜合報導

「煎包妹」蔡璦竹近日被網友曝光近況再次引發討論，一家4姊妹顏值逆天，讓不少網友直...
「煎包妹」蔡璦竹近日被網友曝光近況再次引發討論，一家4姊妹顏值逆天，讓不少網友直呼「請問蔡媽媽還缺女婿嗎？」圖擷自蔡璦竹 臉書
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2013年南投發生602強震時，拍下一張震撼山崩照的台中「煎包妹」蔡璦竹因此爆紅，如今過了6年後有網友曝光她的現況，逆天美照再度引發話題，網友們甚至表示「想朝聖買煎包了！」

「煎包妹」蔡璦竹的臉書有3萬多人追蹤，2013年因為一支地震影片爆紅，一開始她是在百貨公司擔任櫃姊，後來在爸爸過世後捨不得媽媽太辛苦，因此決定回家幫忙經營水煎包生意，這樣的孝心感動不少網友，紛紛直呼「人美心也美」。如今她已是一位孩子的媽，目前和老公育有一子，寶貝兒子還遺傳到她水汪汪的大眼睛，即使已經當媽了，她身材線條依舊保持相當完美，完全看不出已經結婚生子。

近日蔡璦竹又突然被許多網友拿出來討論，目前她仍在台中的逢甲商圈顧店，因為她的高顏值和姣好的身材，總是有相當多的顧客前往煎包店消費，買煎包的同時還可以順便多看她幾眼。

事實上除了她之外，她家的其他3姊妹也都是高顏值正妹，讓不少男網友開玩笑的說「請問蔡媽媽還缺女婿嗎？」她也時常在臉書分享生活照，姣好身材讓網友好羨慕，還曾有客人看到她，直接大喊她「仙女！仙女！」，對此她在臉書表示「拜託不要這樣我會害羞，天機不可洩漏啦」。

如今蔡璦竹已經結婚並育有一子，但身材還是保持的相當完美，完全看不出已是一位孩子的...
如今蔡璦竹已經結婚並育有一子，但身材還是保持的相當完美，完全看不出已是一位孩子的媽。圖擷自蔡璦竹 臉書
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蔡璦竹逆天的顏值完全看不出已是位孩子的媽。圖擷自蔡璦竹 臉書
蔡璦竹逆天的顏值完全看不出已是位孩子的媽。圖擷自蔡璦竹 臉書
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