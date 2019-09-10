三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24 聯合新聞網 綜合報導



三名年輕人結伴騎機車環島，各自寫下環島原因，令網友笑翻。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

近年來流行環島，身在「福爾摩沙」寶島台灣，不論是搭乘何種交通工具，甚至是步行，感覺都應該來環島一下。日前一名網友在臉書分享三兄弟說走就走的環島之旅，三人將各自的環島原因寫在背板上，讓人笑翻，紛紛感嘆「年輕真好」，好想一同熱血一下！

一名網友在《爆廢公社二館》PO照，畫面中三位機車騎士身上都揹著背板，細看內容為各人的環島原因，前面一人寫著「我說要環島，後面有兩個人一直跟著我」、左邊的寫「前面說要環島，我就跟了，不要告訴我媽我在環島」，兩人背板還附上自己的IG帳號、寫「徵女友」，後面第三人背板則寫「我想看清楚前面那兩個人的IG，於是我就跟著他們兩個去環島了」。

三人看似互為前因後果的環島原因，讓1.7萬網友笑翻，讚「好可愛喔」、「熱血啦」。三人的環島理由，網友認為「第三台太好笑，至少附上自己IG」，「所以是～脫單環島行嗎」、「再這樣下去就變成貪吃蛇了」、「以後環島身上都要背牌子了」。

根據IG資訊，左邊那位徵女友的騎士為台南安平人，標示自己為「一個快20的邊緣仔」，不禁讓眾網友感嘆「年輕真熱血」、「害我也很想跟」、「人生總是需要一次說走就走的旅行」，紛紛叮囑「注意安全」、「祝環島平安」、「祝你成功徵女友」，而騎士本尊也上網回應留言，「謝謝各位的祝福」，並說明環島進度，「有看到我們的可以打個招呼」。根據IG貼文，知道他們是從花東方向北上，目前已抵達台北。