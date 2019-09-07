3閨蜜拿喜帖喜餅宴客當天直接放鳥 網友：一場婚禮看透人情冷暖

2019-09-07 11:40 聯合新聞網 綜合報導



新娘子抱怨自己3名閨蜜收喜帖也拿了喜餅，宴客那天也沒事先告知直接放鳥，讓她相當心寒。 圖/pixabay 分享 facebook 有人也遇過嗎？一名新娘的3位好閨蜜本來確定要參加婚禮，也收了喜帖跟喜餅，結果其中兩組當天直接沒來，也沒有告知，一組則是前一天才說，事後連禮金都沒有補上，讓新娘子感到相當心灰意冷，網友也熱烈討論，認為「一場婚禮看透人情冷暖」、「這還叫姐妹？」

這名新娘在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，這三名朋友平常都會聊天相約，甚至姊妹相稱，她們已經確定會出席宴客，喜餅和喜帖都拿了，但有兩組當天直接沒來，一組則是前一天才說，之後也都沒有補禮金來，讓新娘子感到相當心寒，但卻有許多網友表示新娘是因為在乎「禮金」。

新娘進一步解釋「不是在乎禮金」，強調是「感覺問題」，如果不來也可以提早說，畢竟都留位子了，長輩也說餅既然都吃了，正常就要給（禮金），不然就是不要收餅，而且3位閨蜜都未婚也快結婚，紅包收了不是不用還，也說明宴客有賺錢，抱怨真的只是感覺問題。

網友看到也紛紛回應「難怪近年參加的婚宴都是人到場才會給賓客喜餅」、「新娘子抱怨有理，不管人來不來，餅拿了，位置留了，人不來禮金也沒到就太過分了」、「一場婚禮看透人情冷暖」、「平常都會聯絡聊天相約，甚至姐妹相稱，但在你重要婚禮居然沒理由先提前告知的沒來？！這還叫姐妹？！是真心對待就不會這樣沒禮貌了。」

「空桌真的很尷尬，寧可爆桌～」、「現在真的很多不懂禮數是什麼」、「我結婚是先放帖先給餅，後來看清兩個人…奉勸未婚的廢友們 結婚可以先給帖，餅等宴客有去再發放」、「我覺得好意思拿餅，又不去參加的人真是過份」、「我懂！ 不是在意給不給禮金 人來不來的問題，是一種不尊重被裝孝韋的感覺 ，不過 不知道是不是巧合 聽人說 後來也結婚生子 也離婚了。」