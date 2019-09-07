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外送員該不該送上樓？他爬6樓見一幕心酸 「只差沒餵吃飯」

2019-09-07 11:08聯合新聞網 綜合報導

外送行業崛起，許多人紛紛加入搶商機。示意圖非當事者。聯合報系資料照片
外送行業崛起，許多人紛紛加入搶商機。示意圖非當事者。聯合報系資料照片
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近期外送平台崛起，有網友5日發文表示，遇到一名外送員不願將餐點送上樓，且態度惡劣，該文引發兩派網友激戰。昨日再有外送員現身發文，他指出，平台就是規定客人要在哪取餐，我們就必須送到哪裡，直言「不想做就包一包回家」。有網友贊同的說，「工作前就知道工作內容，上班後卻討價還價，這樣的人在人生道路上怎麼成功？」

一名網友5日在臉書社團「爆怨公社」發文，她貼出幾張對話截圖，照片可見她向外送員表示「到了之後麻煩送上樓唷，辛苦了」，外送員卻回應「可以不要上去嗎？」她無奈表示「不是都要送上來的嗎？」外送員則冷回「哪有」。

外送員的惡劣態度讓她很是不滿，痛批「使用了2個月第一次碰到這樣的外送員，而且我家還有電梯」。事後該網友也向外送平台確認，公司條規的確規定外送員須將餐點送至顧客門口，也就是說必須將餐點送上樓。

該文引發兩派網友激戰，有人認為應該互相體諒，幫忙外送員，但也有人質疑，外送到門口就是外送員的工作內容，既然領了錢就應該好好做事，而不是期待顧客會體諒自己。

對此，一名外送員親自現身說法，發文表示「外送就是主打不用出門就能吃到美食」，且公司規定客人要在哪取餐，外送員就必須送到哪裡，有寫樓層就是送到幾樓，聽到這種不想送上樓的，一律都對他回答「不想做就包一包回家」。

該外送員表示，一開始跑外送時，遇到客人請他送到六樓，當時他也不能體諒，甚至一邊爬樓梯一邊罵髒話，上樓打開門後看到訂餐人只有一隻腳並拄著拐杖，他當下立刻將點餐人請回屋內，將餐點放到桌上，只差沒有餵他吃飯。

該外送員表示，一定有不方便下樓的客人，就算不是，送上樓本來就是外送員份內的事，不需要抱怨，確實跑單時會希望客人自己下來拿，以節省時間體力，但客人不是應該要下來拿的，呼籲大家若遇到不願上樓的外送員要用力檢舉。

網友看了也留言表示，「外送員門檻就是基礎體能」、「要當少爺還想賺錢，真的可以包一包回家」、「很有敬業精神」、「確實有很多老人家或身障人士很需要」。

網友遇到不願送上樓的外送員。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
網友遇到不願送上樓的外送員。圖／取自臉書社團「爆怨公社」
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