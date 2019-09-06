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夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

路見「最強UberEats」 她笑：能在時間內送到嗎？

2019-09-06 18:28聯合新聞網 綜合報導

外送行業興起，路上隨處可見許多外送人員奔波搶單，不論性別年紀通通加入賺外快的行列，甚至還有夫妻檔也來。一名女網友在路上看到一名最特別的外送員，竟然是騎著阿公阿嬤專用的電動代步車，車後還掛著外送平台的箱子，讓女網友看了笑說「這樣能在指定的時間內送到嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社貼出一張照片，她在路上看到一名UberEats外送員，原本應該是稀鬆平常的事，但這名外送員騎的卻不是一般的機車，反而是年長者或者行動比較不方便的人所騎乘的四輪電動代步車，車後方還吊掛著UberEats的外送箱，突兀的畫面讓她忍不住拍照PO網，還笑說「這樣能在指定的時間內送到嗎？不過應該可以闖紅燈就是了」，還標註「#最強UE」。

網友看了也打趣的說「這是偷開阿公的車」、「有辦法送上樓嗎？」、「志在工作，不在送達」、「菜都冷了」、「只要有車，人人都可以是外送員」、「專送長青組」、「這也可以很快」、「已經有出改裝套件了，可以改到時速80」。

還有人稱讚這名外送員「只要是靠自己本事賺錢，有什麼不好」、「這好像是行動不方便的人在駕駛的，他不方便還努力工作很棒啊」、「我上次看到有人搭公車送Uber，這應該還好啦」、「要給他100個讚，比起一堆伸手族他已經打趴一票人了」、「這個工作其實幫助到很多弱勢的人，不過不應該違規，若造成車禍更不應該」。

「真的假的啦？」、「應該是假的吧！送餐是講求時間性的，業主應該不可能請身障人士，難不成要他們飆車嗎？」、「這個應該只是買背包而已」、「這個包是不是夜市開始有在賣？」

一名女網友在路上看到騎著電動代步車的外送員，PO網之後引來網友熱議。 圖／翻攝自...
一名女網友在路上看到騎著電動代步車的外送員，PO網之後引來網友熱議。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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爆怨公社uber eats
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