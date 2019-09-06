短暫的喜悅！發票中4千 1小時後兌獎截止超想哭

2019-09-06 17:05 聯合新聞網 綜合報導



每兩個月的統一發票對獎是許多民眾的小確幸。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對統一發票是一種小確幸，但一定要注意兌獎期限。一名女網友昨天（5日）深夜在臉書上PO文表示自己中了3-4月份的統一發票4000元，沒想到開心沒幾秒獎金就飛了，因為昨天是這期發票兌獎的最後一天，過了午夜12點這張發票就過期了，女網友也只能苦中作樂，自嘲「耶！12點了！大家一起見證了這一刻」。

一名女網友拿出發票兌獎意外中了4千元，可惜太晚對獎，一小時後兌獎期限截止，讓她欲哭無淚。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」 分享 facebook 女網友昨天在臉書「爆廢公社二館」PO出一張3-4月份發票的照片，並表示臨時想到3-4月份的發票還沒對，拿出來核對後發現其中一張發票中了四獎4千元，就在她沉浸在中獎的喜悅中時，突然發現這一期的兌獎期限就到9月5日為止，也就是說在她對完獎1個小時後就截止了。

網友們看到PO文後趕緊叫原PO到超商兌換，或者下載app兌獎，「快點下載app，12點之前還來得及，快點快點」、「現在拿去7-11換錢，你還有15分鐘」、「線上財政部可以換」。不過原PO後來回覆留言表示，有試著用app兌獎，也跑去超商兌換，但都無功而返，因為4獎以上的獎項必須要到金融機構領取，讓她只能眼睜睜看著中獎的發票「消失」，無奈的說「中了4000⋯才開心了幾秒而已，過12點就過期了！果然是喇賽人」。

知道原PO無法兌獎後，網友開玩笑的安慰「請節哀」、「再見了」、「為你默哀」、「我曾經跟你一樣，但我是過期兩天，哈哈哈」、「國家感謝妳的貢獻」；也有網友貼心給予建議「發票載具很好用的，中獎還可以直接匯帳戶，我現在兩個月要自己對的發票可能不到10張」、「現在起登入載具是最保險的事」。