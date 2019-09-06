躲管理員「偷送餐進社區」反吃負評 外送員怒：下次自己領飯

2019-09-06 12:58 聯合新聞網 綜合報導



一名外送員抱怨，近日到一個禁止送餐入內的社區外送，他好心將餐點偷偷送進去，反而收到客人負評，讓他相當傻眼。圖截自靠北ubereats 分享 facebook

近日，各大美食外送平台紛紛祭出免運優惠搶客人，同時也有越來越多人加入外送員的行列。然而，外送工作卻非想像中輕鬆，一名外送員表示，日前他抵達客戶的指定送餐地點後才發現，該社區明文禁止「送餐至套房」。後來，這名外送員在客人要求之下，偷偷將餐點送進去，但最後仍收到負評，讓他既無奈又氣憤。

一名外送員在臉書《靠北ubereats》上匿名抱怨，日前送餐時，一位客人定位錯誤，且指定送餐處停車困難，讓他費了好大一番功夫才找到正確位置。接著，原po在進門前發現大樓貼有公告表示，「社區住戶訂購美食外送，一律親至管理室領取，不得要求送餐至套房」，他打電話請客戶下樓取餐，卻被對方掛電話。

這名外送員迫於無奈，趁著管理員不在偷溜進社區送餐，最後卻仍收到客戶的負評，讓他氣憤地表示，「早知道一樣要吃負評，我就丟在你家管理室」。原po認為，如果客戶住的是可以上樓的社區，就算是沒有電梯的老公寓他也願意送餐到府，但這位客人明知規定還刻意為難外送員，實屬「奧客」，「你偏偏住外送員不能進門的社區，偏偏要為難外送員。下次自己找管理員領飯！」

對此，網友們留言力挺這名外送員，同時大讚社區禁止送餐入內的規定，「是我不會上去，他不下來拿我就回報客服」、「無限支持社區大樓這種管理制度」、「這社區真不錯」。