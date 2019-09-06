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他讚外送超賺是年輕人曙光 網友唇槍舌劍激辯

2019-09-06 12:09聯合新聞網 綜合報導

外送行業崛起，許多人紛紛加入搶商機。圖／聯合報系資料照片
外送行業崛起，許多人紛紛加入搶商機。圖／聯合報系資料照片
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現在許多人的消費習慣改變，造就了外送服務崛起，讓許多年輕人紛紛投入搶賺外快，因此路上時常可以看到不同家的外送員忙碌的奔波著，就有網友在網路論壇上稱讚外送讓年輕人看見未來曙光，貼文一出引來其他網友們的正反兩極看法。

原PO在論壇PTT上寫道曾聽聞有過來人說只要跑得勤一點，一個禮拜就能夠有將近1萬5的收入，一個月下來還能超過5萬元，讓他認為外送平台提供了許多工作機會，大讚「foodpand讓許多年輕人看見未來的一線曙光」。

不過這樣的想法卻讓網路上鄉民們有不一樣的看法，有人不看好的說「好賺的工作都有天花板的」、「這種工作也在曙光，笑死！既沒保障又危險，還毫無升遷或實際技能的累積」、「沒有勞健保，工傷自己吞」、「撞一次就不知道要賠進去多少了」、「人人都可以做的工作不叫做曙光」、「交通越來越亂」、「能跑一輩子嗎？」

不過也有人持相反意見，「路上真的很常見，看來是能賺些錢」、「沒啥好嘴的吧，至少求職空窗期有事做」、「正當職業有什麼好酸的」、「看不起的酸民有種就不要叫外送」、「低技術低門檻，確實是某些年輕人的曙光」、「做foodpanda那些工作是怎麼了嗎？好歹也算一份正常的工作，怎麼留言老是看到有人把他們當仇人在罵？」

還有網友站在公正的角度看待，「沒出交通意外的話是還行，不過加入的人多了，與消費者比例失衡就難說後續的收益還能不能保持了」、「好賺就會一窩蜂，之後就難賺了」、「假日兼兼職可以啦，但是做長久真的不保障」、「要瘋狂的跑+長工時才有吧」、「沒穩定工作的人做可以」。

美食外送FoodpandaPTT
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