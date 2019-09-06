吃透抽「買一送三」超划算？ 網友曝：被店家坑了

2019-09-06 10:31 聯合新聞網 綜合報導



一名網友買了現撈的透抽並剖開後，在其體內發現3隻新鮮小魚，讓他相當驚喜，但不少網友卻認為，這可能是店家刻意灌水的伎倆。圖截自爆廢公社 分享 facebook

吃海鮮的時候，偶爾會在他們的肚內發現一些「未消化的驚喜」。一名網友日前買了號稱現撈的透抽回家，將其剖開後竟意外發現透抽體內藏了3隻新鮮小魚，讓他驚喜地表示「這是買一送三的概念」。不過，不少網友卻表示，這可能是店家刻意灌水增重的伎倆。

一名網友在臉書《爆廢公社》上po出一張透抽的照片，照片中可以見到一隻體型頗大的新鮮透抽被剖開之後，身體內竟藏著3隻仍帶有光澤、形狀完整的「秋姑（黃帶副緋鯉）」，讓原po感到相當驚奇，忍不住讚嘆「這是買一送三的概念嗎？原來（透抽）是這樣進食的。」

不過，照片po出之後，許多網友認為，「買一送三」看似划算，但其實是被店家坑了，「不划算，因為秤斤的反而老闆賺」、「吃進去的表皮不會這麼完整，感覺拿便宜的小魚塞進去，讓重量比較重...」、「你被坑了，這是增加秤重重量、多算你錢才硬塞進去的小魚，這生物不是這樣獵捕食物的」。

但也有從事漁業的網友表示，小魚有可能是捕撈時不小心鑽進去的，並非店家刻意灌水，「一整包魚貨上來，會有一些小隻的魚是有縫就鑽，在海上作業風浪大哪來的時間讓你一尾一尾塞」、「底拖網的捕獲方式常常會有很多雜魚，小魚在被網子撈起時會亂竄，跑進透抽的空隙裡都有可能」。