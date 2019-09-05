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正妹外送員屢遇「豬哥型」客人騷擾 怒轟：搞清楚不是叫雞

2019-09-05 22:10聯合新聞網 綜合報導

日前一名正妹外送員屢遭「豬哥型」客人騷擾，讓她氣得怒轟「要搞清楚是叫外送而不是叫...
日前一名正妹外送員屢遭「豬哥型」客人騷擾，讓她氣得怒轟「要搞清楚是叫外送而不是叫雞」。示意圖／本報資料照片
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現今外送平台正夯，民眾只要在手機app下單就有外送員幫你把餐點送到府，但時常會發生許多不為人知的辛酸事。日前就有一名女網友在爆怨公社發文，她提到送餐時常常會遭到男客人的言語騷擾，甚至還會被偷摸，更有客人全身只穿一件短褲拿餐點，讓她氣得直呼「這些客人要搞清楚是叫外送而不是叫雞！」

原PO在文中表示，身為外送員的自己已經很辛苦了，但是最近卻遇到越來越多「豬哥型」客人，讓她超級不爽。她透漏有些客人找錢時會故意偷摸她好幾下手背，要不然就是誇讚原PO的聲音好好聽「可以以後指定要妳送嗎」，再不然就是和原PO要本人的社群帳號，還講一些令人不舒服的話。

更誇張的是，由於公司基於外送員的人身安全，盡量不上樓幫客人送餐就不會上樓，沒想到她先前遇到一位客人堅持要將餐點送上樓，不料好心送上樓開門後，竟看到那位客人上半身全裸，只穿了一條短褲，讓她覺得相當不受尊重，更怒轟「下次再來騷擾我就把餐點砸在你臉上」。

PO文一出後，引起大票網友熱議，紛紛表示自己直接中槍「我都直接穿一件四角褲取餐欸」、「全身只穿短褲應該還好吧」、「雖然我不清楚現場狀況，但我也是會只穿短褲，只是拿東西時候稍微用門擋」、「我都穿內褲下樓拿...幸好我的外送員是男的」。

也有網友建議原PO「應該隨時帶防狼噴霧器」、「戴手套」、「記得蒐證，性騷罰10萬」。甚至有網友開玩笑說「這是目前最夯的挑逗式取餐法」。但有網友認為應該要互相尊重「還是要記得注意安全，尊重這些外送員是應該的，畢竟他們也是賺辛苦錢」、「外送員真的很辛苦，風吹日曬雨淋就只為了賺一點錢」。

爆怨公社美食外送性騷擾
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