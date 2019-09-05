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冷氣半夜狂滴水 她用這個貼住吸水力超強

2019-09-05 16:29聯合新聞網 綜合報導

有位女網友用小孩尿布接冷氣滴水，意外發現吸水力超強。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
有位女網友用小孩尿布接冷氣滴水，意外發現吸水力超強。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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炎炎夏日許多人都會在家開冷氣，也常會遇到冷氣滴水的情況，這時可能會選擇用水桶去接，但日前有一位女網友卻用一個出乎意料的方法解決這個問題。這位女網友昨（4）日在網路上發文，表示自己家的冷氣半夜開始滴水，於是她就用小孩的尿布去接，意外發現吸水力超強。

女網友在臉書社團「爆怨公社PO文，說自己家的冷氣在大半夜開始滴水，她害怕水會滴到下方的電腦，於是突發奇想用膠帶將小孩的XXL號尿布黏在滴水處，結果意外發現尿布棉花多吸水力超強，而事後她也請了冷氣師傅檢查，但卻發現冷氣根本沒故障，排水管也沒有塞住，不知道為什麼水會從葉片滴下來，讓她直呼「裝孝威」。

貼文一出後，網友紛紛在底下留言，「用衛生棉也可行對嗎？」、「冷氣機還在長大」、「人家還在戒尿布啦」、「尿布很貴捏」，但也有網友認真分析冷氣滴水原因，「檢查濾網看看，前幾天我家冷氣也是漏水，打開看濾網太髒洗一洗後就好了」、「出風口滴水可能是溫差太大造成的冷凝水，其他地方滴水就可能是冷凝管或排水管的問題，排水管的問題可能是灰塵或生物膜堵塞」、「建議檢查一下排水管是否有鬆脫或回堵，如果都沒有再檢查一下冷氣的水平位置，但看你漏水的地方在排水管附近，鬆脫機率比較高」

爆怨公社漏水
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