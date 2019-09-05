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日本自來水真的可生飲？ 日人驚曝：自己都不敢喝

2019-09-05 16:22聯合新聞網 綜合報導

一名網友在PTT上詢問「大家敢喝日本的自來水嗎？」引來熱議，但卻有日本人在談話性...
一名網友在PTT上詢問「大家敢喝日本的自來水嗎？」引來熱議，但卻有日本人在談話性節目上表示「自己其實都不敢喝自來水」。示意圖／ingimage
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一般台灣人都沒有生飲自來水的習慣，通常都會認為沒有煮沸過的水會參雜許多雜質，但到日本旅遊時常會看見許多旅館的水龍頭上寫著「自來水可以直接飲用」，而這也是我們台灣人對於日本飲用水的認知。日前就有一名網友在PTTPO文分享，他近日和媽媽一起去日本玩，但當他要準備裝自來水給媽媽喝時，母親很排斥生喝自來水，因此好奇詢問網友「大家敢喝日本的自來水嗎？」直到日本人上節目說明後才破解大家的「迷思」。

原PO在文中提到，當時他直接打開水龍頭裝自來水給媽媽喝時，結果媽媽卻超排斥，之後到處找飲水機都找不到，雖然他知道日本的自來水可以生飲，但要是管線老舊多少都會有點不乾淨，又或是廁所水龍頭的水也是如此，因此問及「各位鄉民們敢喝嗎？」PO文一出，立刻吸引網友熱議，許多人紛紛留言「不敢一定買超商水喝」、「不敢我朋友也不敢」、「日本人自己都不敢了」、「我不敢，但我表弟洗澡直接喝」、「我認識很多日本人都不喝」、「之前打開過水龍頭流出麥茶」。

但也有許多喝過日本自來水的網友表示「我之前都直接喝，完全沒事」、「喝過，還勉強可以接受」、「有微量的消毒水味」、「敢啊，比台灣一些礦泉水還安心」、「日本的自來水絕對可以生飲，我日本朋友也都生飲」、「之前留學時喝了4年還活著」。

也有談話節目請來日本人分析自己國家的自來水到底可不可以生飲，不過多名日本人卻說「自己其實都不敢喝自來水」，由於日本自來水的消毒過程相當複雜，會使用大量的氯來消毒，因此日本水質的氯濃度是其他國家的「10倍」，然而還是有許多不知情的台灣人會邊淋浴邊喝自來水，認為這樣是一舉兩得。

但節目中也有其他日本人表示，日本的自來水是要看地方喝，若是在鄉下自來水就能直接生飲，但在東京就不行，因為很難喝「東京的水有氯的味道，喝起來像藥」，所以一般日本人都還是習慣到便利商店買礦泉水。

東京PTT
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