她遭男友背叛躲超商崩潰！暖女遞「4行紙條」安慰 網淚：天使下凡

2019-09-04 20:26 香港01 記者安祖娜／報導



有台女分享指日前因失戀在便利店忍不住哭，遇上陌生女生送上零食及卡片安慰。 取材自fb「爆廢公社二館」 分享 facebook 每個善良的舉動都可帶來巨大影響，一名台女日前於facebook群組發文，指發現男友背叛自己，兩人多次發生爭吵，甚至發生肢體衝突，傷心得躲於便利店痛哭，其間遇到一名陌生女生默默遞上零食及卡片，一看到卡上的4行字便感到非常溫暖，希望尋回對方好好答謝。網民看過樓主貼出的卡片內容都非常感動，紛紛稱希望正能量能一直延續下去。

該名台女於fb群組「爆廢公社二館」發文，指過去一個月發現被男友欺騙及背叛，兩人多次吵架，日前更幾乎發生肢體衝突，在便利店想着想着便當場低頭痛哭。在她最無助的時候，一名陌生女生突然走近，默默將一條朱古力及一張小卡片遞給她。

當時台女感到很驚訝，直言「從來沒有想過在最無助的時候也能收到一份溫暖」，她回過神來看到卡上的字句，寫着：「雖然不知道妳發生了甚麼事，希望這巧克力可以為妳帶來一點正面的力量，相信事情都會有辦法解決的，加油！Jesus love you（耶穌愛你）」。

台女稱，短短4句簡單的話令她頓時感到非常溫暖，「完全沒有想過在我最難過、最無助的時候，也會有人對我伸出援手」，事後她才想到要好好答謝對方，故特意發文希望「尋人」，「如果妳有在這裏的話，能否讓我當面和妳答謝呢？」。

帖文一出即引來大批網民讚好，不少人都被事件中的好心女生感動，紛紛留言稱「世界還是有很多好人」，「太感動了！要是我收到會哭的更嚴重，好暖心哦」，「好有愛，若有機會，請讓這份溫暖持續散播下去」。亦有人加入安慰樓主，「世界還是好人多，不需要為了一個錯的人浪費自己的青春時光」，「你可以的，加油，選擇對的人才不會哭泣」。

台女直言沒想到有人會在她失意時伸出援手，覺得非常感動。 取材自fb「爆廢公社二館」 分享 facebook

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