妹子「白皙裸背」讓萬人暴動 竟釣出本尊回應：我龍潭歐巴桑啦

2019-09-04 18:51 聯合新聞網 綜合報導



女騎士在陰涼處躲太陽時，露出雪白裸背和纖細手臂，看起來相當火辣。圖擷自爆廢公社 分享 facebook

許多騎士在炎炎夏日下等紅燈很痛苦，有時會選擇穿著清涼一些。日前有網友在臉書社團上PO出一張正妹騎士等紅燈的「清涼背影照」，並寫道「可主動過去幫擦防曬嗎～」，結果真的釣出美女本尊回應了。

一名男網友在不公開臉書社團「爆廢公社」PO出一張相片，從相片中可以看到，一位在陰涼處等紅燈的長髮女騎士，戴著全罩式粉紅色安全帽及口罩，皮膚白皙的她幾乎將背部全部露出，加上纖細手臂，性感指數破表。這也讓同樣在等紅燈的原PO直呼「可主動過去幫擦防曬嗎～」。

沒想到該照經網友瘋傳後，竟釣出這位女騎士回應，當事人朱姓辣媽自稱「我龍潭歐巴桑啦」，她說明當天是去幫家人買中餐，雖然穿著露背上衣、薄外套，但依舊汗流浹背，因此停在不會阻礙交通的白線內，趁著等紅燈的空檔脫掉外套，辣媽也解釋「等到綠燈亮起，我就將外套穿好，沒有危險騎乘機車」。

但也有網友留言指出照片中「鞋子穿一半」很扣分，朱姓辣媽則回應「我鞋子真的不愛穿好，尤其是腳上這雙，傷大家眼睛了」，由於裸背太辣，引起網友肉搜，她在個人臉書寫下「直播邀約的，不用再發訊息給我了，到底要我直播什麼？直播罵小孩實況嗎？」