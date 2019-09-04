怎麼那麼像！5年前爆紅的「平行台灣」被翻出 網一看仍驚呆

2019-09-04 16:21 聯合新聞網 綜合報導



普羅文斯島（右）外形神似番薯，南端也有一角伸出去，被網友笑稱是「平行台灣」。圖擷自 Google Map 分享 facebook

台灣出現平行世界了嗎？一名網友在Google Map發現，在美國與加拿大的邊界上，有一座神似番薯，南端也有一角伸出去，與台灣外型極為相似的島嶼。畫面曝光後讓不少網友驚嘆不已。事實上這座島在2014年就引發討論，還被網友笑稱是「平行台灣」。

一名網友在PTT八卦板問卦「超像台灣的島嶼？」，並附上一串Google Map的網址，好奇詢問「這個島嶼跟台灣相似度有99％像吧？而且還在兩國邊界，是不是有什麼陰謀？空降用的練兵場？有沒有八卦？」

根據「維基百科」資料顯示，這座島叫作普羅文斯島（Province Island），位於美國與加拿大的門弗雷梅戈格湖上，目前是兩國共管的跨國島嶼，面積僅有0.31平方公里，大小是台灣的10萬分之一。從地圖來看，島嶼上僅有少數建築，大部分面積皆被翠綠的樹木覆蓋。

事實上，2014年已經有網友無意間發現，該島的番薯外形和伸出去的南端一角與台灣極為相似，簡直是台灣的翻版，就被笑稱是「平行台灣」，更有人向平行世界的自我自嘲，稱在那裡沒有22k和官商勾結，只有好總統與好教育。

如今普羅文斯島再度掀起關注，不少網友也紛紛驚呼，「太神啦」、「你怎麼找到的XD」、「好可愛的地瓜」、「國家機器把台灣移去美加邊境！」、「我先預約台北市蛋黃區」。