她十天用260度電「1560元」 網友爆：這台是電費殺手

2019-09-04 14:34 聯合新聞網 綜合報導



一名網友最近剛搬到新租屋處，10天用了260度，房東一度電收六元，十天就1560元了，家中電器有電熱水器、兩台冷氣及中型冰箱，想詢問網友到底該怎麼辦。圖截自「mobile01」 分享 facebook 租屋族須隨時注意用電量，否則荷包恐失血。一名網友最近剛搬到新租屋處，10天用了260度，房東一度電收六元，十天就1560元了，家中電器有電熱水器、兩台冷氣及中型冰箱，想詢問網友到底該怎麼辦。

一名女網友在「mobile01」發文求助，最近剛搬到四樓隔成五間的套房，住五樓頂加，八月十九日前約時電表是3350度，八月二十五日開始入住，九月一日看電表時已經3610度，這十天總共用了260度，房東一度電收六元，這十天竟花了1560元，目前家電有即熱型電熱水器、兩台冷氣，一台變頻一台普通的，開變頻冷氣居多，一天大概開8到10小時及一台中型冰箱，她想詢問網友「有可能用到這麼兇的電嗎？」

另外，租屋處有時會跳電，後來發現原因是同時開兩台冷氣的關係，但30坪的房子，不可能只開一台冷氣，於是她反應後房東表示會請水電工加十安培電，如果不行就得重新拉線，但後來房東認為加電很危險，所以請原po開兩台冷氣和把熱水器關掉試試看。

有網友認為，如此高的用電量這樣的電費很合理，「30坪頂加房屋配上台灣現在的溫度和冷氣的效能夏天快過了，到冬天就會降下來了」、「十天用電260度正常，老家客廳20坪開冷氣每天吹6小時一周就200度了」。

有網友認為，最耗電的是電熱水器，建議可以在洗澡前後比較一下電表度數「從所列的電器來看，如果沒有被偷用電，元兇應該是電熱水器，用電多少跟你洗澡水溫和用水量成正比」、「熱水器洗澡洗多久，熱水器就越耗電如果經常泡澡的用電就更兇，10天用電260度」，建議先去查有沒有被偷接電、「6000W電熱水器是電費殺手，運轉時功耗等於10台2.2頓變頻冷氣，1天26度電每天冷氣算10小時(30坪) 電熱水器算1小時18.7度+6度=24.7度，再加上電燈電扇電腦冰箱洗衣機其他家電等」，認為十天用26度剛剛好。