親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

水電工買飯遭嫌「為什麼那麼臭」 他無奈嘆：早麻痺了

2019-09-04 10:42聯合新聞網 綜合報導

一名水電工人到自助餐店買飯時，遭一旁婦人大聲嫌棄身上味道重，讓他感到相當無奈。圖...
一名水電工人到自助餐店買飯時，遭一旁婦人大聲嫌棄身上味道重，讓他感到相當無奈。圖截自臉書《爆怨公社》
分享

職業工人們長時間在豔陽底下工作，時常因為流汗而產生異味，雖感無奈卻也無法避免。一名水電師傅便表示，某天下班後他到自助餐店買晚餐，排隊結帳時遭一位婦人大聲嫌棄「為什麼身上那麼臭」，當下他沒有回應，只是默默後退，因為早就「被嫌棄到快麻痺了」。

一名水電工人在臉書《爆怨公社》中po文表示，幾天前他下工後順路去自助餐店買晚餐，排隊等結帳時聽見附近一名婦人嚷嚷，「為什麼身上那麼臭？可以離我遠點嗎？」當時，這名工人心中雖然感到相當無奈，但一句話也沒說，只能默默地後退。

原po無奈表示，做水電這麼多年，早就被嫌棄到麻痺了，他們當然也不喜歡身上有濃重汗臭味，但每天風吹日曬，身上濕了又乾、乾了又濕，實在難以避免。原po認為，職業工人和一般人一樣靠自己的雙手養家，因此懇求大家「我們也是人，也會受傷，就算真的要嫌也不要這麼光明正大好嗎？」

對此，許多網友認為該名婦人的舉動很沒禮貌，因此紛紛留言替原po打氣、抱不平，「靠自己勞力努力負責工作過自己的人生，我讚賞你，嫌你臭的那個人其實自己的心更臭...」、「別理那些沒水準的人，我超佩服從事水電工作的人，加油！」

也有好心網友建議原po，可以在包包裡準備幾件替換的衣物或制汗劑，讓自己也能舒服一點，「可以多帶1、2件衣服替換，你也會比較舒服」、「說實話我自己也是工人，但我也受不了和一群汗臭味的工人塞在同一台電梯裡，如果要去人多的地方時可以試試止汗劑（或芳香劑）之類的」。

U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

人在國外想阿嬤！line撒嬌要照片 他一看爆笑：也太可愛！

2019-09-04 10:33

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

外送遇奧客「錢放在地上自己撿」 萬人爆氣怒譙：把人當乞丐！

2019-09-03 12:00

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

腳痛一個月以為普通摔傷 綠色傷口原來藏玻璃碎片

2019-09-03 09:26

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

不熟同學炸喜帖！他包3600元祝福 事後竟遭質問「有沒有包」

2019-09-02 20:00

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00
看更多

熱門文章

國1麻豆段嚴重車禍封閉南下全線 建議用路人改道

2019-09-04 07:16

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

影／國道貨櫃車砂石車4車連環撞 1司機慘死1人輕傷

2019-09-04 09:00

中山高台南麻豆南下追撞1死1傷 路段封閉中

2019-09-04 07:57

想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件

2019-09-03 14:00

少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

2019-09-04 10:32

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」

2019-09-03 14:53

離譜！強拖女同學到廁所指侵 男大生遭判4年

2019-09-04 07:58

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 14:29

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

吸金案 一男三女 共組「性福辦公室」

2019-09-04 00:37

iPhone7手機誘少女賣春 還與16歲少年「試車」判重刑

2019-09-03 12:10

撿屍回家自拍性愛影片 隱私檔案被扣成鐵證

2019-09-03 21:39

19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂

2019-09-03 11:44

養豬飄臭挨罰10萬 業者提告抗罰敗訴確定

2019-09-03 13:32

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定

2019-09-03 13:29

腰椎二度手術釀癱瘓 動刀醫師遭起訴業務過失傷害

2019-09-03 18:52

好痛！婦人手指被裁縫車針釘住 急尋裁縫師傅救助

2019-09-03 12:07

影／「臂盾」怎破窗？ 中警教官直接拿報廢車示範

2019-09-03 15:11

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25

相差17歲…少女嫌太老碎唸 他談不成祖孫戀涉強暴被重判

2019-09-04 08:01

慾男網戀13歲國一少女 約在菜園偷嘿咻被起訴

2019-09-03 18:51

人妻偷情懷孕誆騙丈夫墮胎 「被分手」氣炸坦白遭起訴

2019-09-03 20:55

投資養魟魚吸金2千萬 主嫌收女會計當小三

2019-09-03 15:42

控國民黨買票、引中共入台？ 網紅「藍阿姨」遭警查辦

2019-09-03 19:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top