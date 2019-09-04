水電工買飯遭嫌「為什麼那麼臭」 他無奈嘆：早麻痺了

2019-09-04 10:42 聯合新聞網 綜合報導



一名水電工人到自助餐店買飯時，遭一旁婦人大聲嫌棄身上味道重，讓他感到相當無奈。圖截自臉書《爆怨公社》 分享 facebook

職業工人們長時間在豔陽底下工作，時常因為流汗而產生異味，雖感無奈卻也無法避免。一名水電師傅便表示，某天下班後他到自助餐店買晚餐，排隊結帳時遭一位婦人大聲嫌棄「為什麼身上那麼臭」，當下他沒有回應，只是默默後退，因為早就「被嫌棄到快麻痺了」。

一名水電工人在臉書《爆怨公社》中po文表示，幾天前他下工後順路去自助餐店買晚餐，排隊等結帳時聽見附近一名婦人嚷嚷，「為什麼身上那麼臭？可以離我遠點嗎？」當時，這名工人心中雖然感到相當無奈，但一句話也沒說，只能默默地後退。

原po無奈表示，做水電這麼多年，早就被嫌棄到麻痺了，他們當然也不喜歡身上有濃重汗臭味，但每天風吹日曬，身上濕了又乾、乾了又濕，實在難以避免。原po認為，職業工人和一般人一樣靠自己的雙手養家，因此懇求大家「我們也是人，也會受傷，就算真的要嫌也不要這麼光明正大好嗎？」

對此，許多網友認為該名婦人的舉動很沒禮貌，因此紛紛留言替原po打氣、抱不平，「靠自己勞力努力負責工作過自己的人生，我讚賞你，嫌你臭的那個人其實自己的心更臭...」、「別理那些沒水準的人，我超佩服從事水電工作的人，加油！」

也有好心網友建議原po，可以在包包裡準備幾件替換的衣物或制汗劑，讓自己也能舒服一點，「可以多帶1、2件衣服替換，你也會比較舒服」、「說實話我自己也是工人，但我也受不了和一群汗臭味的工人塞在同一台電梯裡，如果要去人多的地方時可以試試止汗劑（或芳香劑）之類的」。