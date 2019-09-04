人在國外想阿嬤！line撒嬌要照片 他一看爆笑：也太可愛！

2019-09-04 10:33 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在國外工作，很久沒看到家人了，於是他傳line請阿嬤傳生活照，想念時可以看看照片一解思念之情，阿嬤找了許久後，沒想到竟拍了這張照片，令原po看了後大爆笑直呼「笑」果十足。圖截自「爆廢公社」 分享 facebook 在國外住久了，難免會想念家人。一名網友在國外工作，很久沒看到家人了，於是他傳line請阿嬤傳生活照，想念時可以看看照片一解思念之情，阿嬤找了許久後，沒想到竟拍了這張照片，令原po看了後大爆笑直呼「笑」果十足。

一名網友在「爆廢公社」發文，他在國外工作很久，有時會很想念家人，由於網路很差沒有辦法順暢視訊，於是他想到曾教過阿嬤如何使用智慧型手機，於是傳line給阿嬤，「阿嬤傳照片給我呀」，阿嬤翻箱倒櫃，找了許久後竟傳了張「照中照」，原來是阿嬤傳了一張年輕時候的大頭照，原po看了後哭笑不得並吐槽「你不能自拍一張或給我一張生活照嗎」。

原po也表示，從小是阿嬤帶大的，她就像自己的媽媽，而自己是她最小的兒子，「我想每個人家裡都有一個無可取代，又笑果十足的阿嬤吧」。

網友紛紛表示阿嬤太可愛，「有阿嬤疼的孫最幸福了，永遠都在吃」、「下一秒，阿嬤去翻相本找生活照」、阿嬤覺得這張最美「有修圖餒」、「你是不是忘記教他怎麼自拍了？」、說不定去找大頭照「還找了一小時」。

這篇貼文也吸引不少網友懷念起自己的阿嬤，大呼有阿嬤真好，「阿嬤在我小時候就離開了」、「我阿嬤來不及陪我長大就走了」也有人羨慕他還能教阿嬤用智慧型手機，「想到阿嬤我就開始掉眼淚了，可是你阿嬤真的太可愛了，害我現在又哭又笑的」。