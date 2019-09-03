親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

LINE貼圖新功能！照片、影片都開放使用了

一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28聯合新聞網 綜合報導

一名女網友和房東提出想申請租屋補助，房東不僅立馬答應還不漲租，她還列出房東的5大...
一名女網友和房東提出想申請租屋補助，房東不僅立馬答應還不漲租，她還列出房東的5大佛心事蹟讚「根本遇到活菩薩」。圖片來源／ingimage
分享

許多人因求學或工作必須要在外租屋，除了希望可以獲得舒適又安全的環境外，也希望能夠遇到一位好房東，因為好房東真的「可遇不可求」。日前就有一名女網友透露，因為她想申請內政部推動的單身青年租屋補貼，便主動開口詢問房東「可以申請嗎？」結果對方二話不說立刻答應，甚至沒有要漲她房租，還以超便宜的租金租給她，讓她超感動，之後更直接列出5點房東的「佛心事蹟」，直呼自己根本遇到了「活菩薩」。

原PO將她和房東的對話擷圖PO在爆怨公社，對話中可見原PO是抱著緊張的心情傳Line給房東，並小心的詢問「請問我9月可以申請政府的租屋補助嗎？」由於若要申請該補助，房東會涉及報稅問題，因此許多房東為了避免損失都會將此費用轉嫁到房客身上，但沒想到原PO的房東竟然立刻答應，還以超低的租金把房子租給她，甚至願意多繳稅讓原PO申請補助。

此外原PO還洋洋灑灑列出房東5大佛心事蹟，包括電費以「台電計費」、「房租4千元含水費、公共電費、網路、電視機上盒」、「有3天搬家時間，所以合約上日期寫3天後，免費住3天」、「簽約1年，房東卻說要搬走隨時都可以，還不用押金」、「用的家電全都是省電一級，晚上睡覺吹冷氣電費只要300多元」。最後原PO還提到，自己對房東的回饋就是準時繳房租，甚至提早繳，因為她認為人是互相的，好的房東還是有很多，雖然是少數，但大家還是要珍惜！

原PO還開玩笑抱怨她的房東「他是這個世界的大善人，活菩薩」。對此，有不少網友看完後紛紛留言「也太幸運了」、「為什麼我都遇不到這麼好的房東」「這種房東應該絕種了吧」、「真的好佛心」、「這麼好4000我立馬搬」、「在哪裡我也要去租」、「這房東還缺房客嗎？」、「好羨慕...」。

也有類似經驗的網友分享「我的房東也對我很好，自己種的菜養的雞都會拿給我，還給過我整條鱸魚」、「我的房東也是活菩薩，每個月都延後半個月收房租」。甚至有網友肯定原PO的勇氣「要是我根本不敢跟房東說，妳好勇敢」、「我連說都懶的說，反正對方一定拒絕」、「之前想要申請，房東理由一堆，所以根本不用問也知道不可能」。

原PO的房東立馬答應她申請補助。圖擷自爆怨公社
原PO的房東立馬答應她申請補助。圖擷自爆怨公社
分享

房東房客

相關新聞

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

外送遇奧客「錢放在地上自己撿」 萬人爆氣怒譙：把人當乞丐！

2019-09-03 12:00

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

腳痛一個月以為普通摔傷 綠色傷口原來藏玻璃碎片

2019-09-03 09:26

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

不熟同學炸喜帖！他包3600元祝福 事後竟遭質問「有沒有包」

2019-09-02 20:00

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32

男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00
看更多

熱門文章

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件

2019-09-03 14:00

少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

獨／瞞著老公「夾娃娃」 外遇男與人妻偽造簽名挨告

2019-09-03 20:23

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」

2019-09-03 14:53

殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 14:29

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

桃市議員邱佳亮詐助理費 高院維持12年6月徒刑

2019-09-03 10:14

柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

驚！去年137名大專生車禍亡 教部籲管制新生騎機車

2019-09-03 19:02

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

iPhone7手機誘少女賣春 還與16歲少年「試車」判重刑

2019-09-03 12:10

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂

2019-09-03 11:44

陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠

2019-09-03 10:54

19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05

影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定

2019-09-03 13:29

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

酸男方「處男」 女大生事後不滿提告 卻因此理由不起訴

2019-09-03 11:23

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

國道自撞害老媽雙手骨折 原來竟因別人違規路肩超車

2019-09-03 16:43

好痛！婦人手指被裁縫車針釘住 急尋裁縫師傅救助

2019-09-03 12:07

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23

即使內衣走光 年輕正妹仍熊抱男友阻打架

2019-09-03 20:21

影／兩行人突穿越國道 網友驚：哪來的勇氣？

2019-09-03 13:35

她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top