她辦租屋補助房東秒答應 曝5大佛心事蹟「根本活菩薩」

2019-09-03 20:28 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友和房東提出想申請租屋補助，房東不僅立馬答應還不漲租，她還列出房東的5大佛心事蹟讚「根本遇到活菩薩」。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多人因求學或工作必須要在外租屋，除了希望可以獲得舒適又安全的環境外，也希望能夠遇到一位好房東，因為好房東真的「可遇不可求」。日前就有一名女網友透露，因為她想申請內政部推動的單身青年租屋補貼，便主動開口詢問房東「可以申請嗎？」結果對方二話不說立刻答應，甚至沒有要漲她房租，還以超便宜的租金租給她，讓她超感動，之後更直接列出5點房東的「佛心事蹟」，直呼自己根本遇到了「活菩薩」。

原PO將她和房東的對話擷圖PO在爆怨公社，對話中可見原PO是抱著緊張的心情傳Line給房東，並小心的詢問「請問我9月可以申請政府的租屋補助嗎？」由於若要申請該補助，房東會涉及報稅問題，因此許多房東為了避免損失都會將此費用轉嫁到房客身上，但沒想到原PO的房東竟然立刻答應，還以超低的租金把房子租給她，甚至願意多繳稅讓原PO申請補助。

此外原PO還洋洋灑灑列出房東5大佛心事蹟，包括電費以「台電計費」、「房租4千元含水費、公共電費、網路、電視機上盒」、「有3天搬家時間，所以合約上日期寫3天後，免費住3天」、「簽約1年，房東卻說要搬走隨時都可以，還不用押金」、「用的家電全都是省電一級，晚上睡覺吹冷氣電費只要300多元」。最後原PO還提到，自己對房東的回饋就是準時繳房租，甚至提早繳，因為她認為人是互相的，好的房東還是有很多，雖然是少數，但大家還是要珍惜！

原PO還開玩笑抱怨她的房東「他是這個世界的大善人，活菩薩」。對此，有不少網友看完後紛紛留言「也太幸運了」、「為什麼我都遇不到這麼好的房東」「這種房東應該絕種了吧」、「真的好佛心」、「這麼好4000我立馬搬」、「在哪裡我也要去租」、「這房東還缺房客嗎？」、「好羨慕...」。

也有類似經驗的網友分享「我的房東也對我很好，自己種的菜養的雞都會拿給我，還給過我整條鱸魚」、「我的房東也是活菩薩，每個月都延後半個月收房租」。甚至有網友肯定原PO的勇氣「要是我根本不敢跟房東說，妳好勇敢」、「我連說都懶的說，反正對方一定拒絕」、「之前想要申請，房東理由一堆，所以根本不用問也知道不可能」。