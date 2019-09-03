親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59聯合新聞網 綜合報導

一名網友在PTT上PO文詢問「當年大家的消費券都花在哪裡呢？」結果引來許多網友瘋...
一名網友在PTT上PO文詢問「當年大家的消費券都花在哪裡呢？」結果引來許多網友瘋狂留言討論。圖擷自爆料公社
分享

當年馬英九政府為了因應2008年金融海嘯所帶來的經濟緊縮效應，發放能夠振興經濟的「消費券」，凡是在2009年以前出生的國民，都能領到新台幣3600元的消費券，期望能夠通過此政策降低消費緊縮的狀況。對此，就有一名網友在PTT上好奇詢問網友「大家還記得當年消費券用在哪裡嗎？」

原PO在文中提到消費券是10年前的德政，每人有新台幣3600元，面額有200元和500元兩種，加上防偽印刷等行政費用，政府共舉債858億元。對此他只記得當年老師一直教大家區分「卷」、「券」的區別，所以想詢問廣大的網友「當年大家的消費券都花在哪裡呢？」

PO文一出，立刻引來網友瘋狂留言，不少人都痛心表示「上繳母親大人」、「全被媽媽拿走，沒了」、「被媽媽拿去繳補習費了」、「完全不知道被用在哪，全部被媽媽花掉了」、「一拿到就只能繳給父母，完全沒補到」、「別說補不補，我連消費券長怎樣都沒看過，直接被爸媽拿走」、「可以再發一次嗎，10年前真的只有補到父母而已」。

但也有許多網友認為3600元根本不夠花「買一台翻譯機就沒了」、「根本白癡政策，一下子就花完了」、「去家樂福買完日常用品就沒了」、「買了一支智慧型手機，連3600都不夠」。

消費券PTT

相關新聞

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

外送遇奧客「錢放在地上自己撿」 萬人爆氣怒譙：把人當乞丐！

2019-09-03 12:00

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

腳痛一個月以為普通摔傷 綠色傷口原來藏玻璃碎片

2019-09-03 09:26

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

不熟同學炸喜帖！他包3600元祝福 事後竟遭質問「有沒有包」

2019-09-02 20:00

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32

男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

妙齡妹嗑火鍋雨衣包緊緊 網笑：去異味順便排汗減肥

2019-08-29 21:40

「穿這樣合法嗎？」一組早餐店正妹照 網友跪求地址

2019-08-29 21:12

正妹人妻幫友油漆新家 夫「出賣」美腿照後訂單湧入

2019-08-29 20:49

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00
看更多

熱門文章

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍

2019-09-02 21:29

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

想吃牢飯身障男搶銀行 見警不抵抗直接交證件

2019-09-03 14:00

少年失蹤隨溪漂1天1夜 父母燒香求河神奇蹟出現

2019-09-03 15:54

他連夾6個相同便當 自助餐店員緊張「怕我算錯錢？」

2019-09-03 12:57

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

傳統家具行哪裡贏過IKEA 網友：孫出生還是一樣新

2019-09-03 15:23

高雄無照密醫非法執業20年 這些病患都曾登門求診

2019-09-03 15:50

18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千

2019-09-02 21:19

殉職警李承翰入忠烈祠 郭台銘出席致意

2019-09-03 14:29

麵包王國創辦人豪宅淪法拍 裕元紡織出價1億脫穎而出

2019-09-03 16:34

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

勇警李承翰入祀忠烈祠 小外甥說「看到舅舅...」

2019-09-03 14:53

iPhone7手機誘少女賣春 還與16歲少年「試車」判重刑

2019-09-03 12:10

柴犬咬傷貓飼主衝突 小貓摔落地面慘死

2019-09-03 14:33

尋獲八年級跳橋模板工遺體 家屬悲傷確認現場招魂

2019-09-03 11:44

桃市議員邱佳亮詐助理費 高院維持12年6月徒刑

2019-09-03 10:14

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

酸男方「處男」 女大生事後不滿提告 卻因此理由不起訴

2019-09-03 11:23

陸軍航空副隊長劉傳集41年前飛行殉職 今入桃園忠烈祠

2019-09-03 10:54

19歲越女裸胸服務男客 遇臨檢內衣都來不及穿

2019-09-03 14:05

花蓮前議員收賄今入監 支持者地檢署送行

2019-09-03 13:13

影／13歲少年隨溪漂流1天1夜 中午尋獲生命穩定

2019-09-03 13:29

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23

捍衛主場 藍花蓮縣黨部今開告「不讓鳩占鵲巢」

2019-09-03 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top