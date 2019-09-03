聊到10年前的消費券 網哭喊揭殘酷真相：全上繳父母

2019-09-03 17:59 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在PTT上PO文詢問「當年大家的消費券都花在哪裡呢？」結果引來許多網友瘋狂留言討論。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

當年馬英九政府為了因應2008年金融海嘯所帶來的經濟緊縮效應，發放能夠振興經濟的「消費券」，凡是在2009年以前出生的國民，都能領到新台幣3600元的消費券，期望能夠通過此政策降低消費緊縮的狀況。對此，就有一名網友在PTT上好奇詢問網友「大家還記得當年消費券用在哪裡嗎？」

原PO在文中提到消費券是10年前的德政，每人有新台幣3600元，面額有200元和500元兩種，加上防偽印刷等行政費用，政府共舉債858億元。對此他只記得當年老師一直教大家區分「卷」、「券」的區別，所以想詢問廣大的網友「當年大家的消費券都花在哪裡呢？」

PO文一出，立刻引來網友瘋狂留言，不少人都痛心表示「上繳母親大人」、「全被媽媽拿走，沒了」、「被媽媽拿去繳補習費了」、「完全不知道被用在哪，全部被媽媽花掉了」、「一拿到就只能繳給父母，完全沒補到」、「別說補不補，我連消費券長怎樣都沒看過，直接被爸媽拿走」、「可以再發一次嗎，10年前真的只有補到父母而已」。

但也有許多網友認為3600元根本不夠花「買一台翻譯機就沒了」、「根本白癡政策，一下子就花完了」、「去家樂福買完日常用品就沒了」、「買了一支智慧型手機，連3600都不夠」。