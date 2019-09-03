真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29 聯合新聞網 綜合報導



台中一名18歲的女網友，在臉書社團大方po出自己健身前後的照片，透露自己靠著2年運動規劃、飲食控制，進化成現在的惹火S曲線。並且附上重訓前後同樣是57公斤，身型卻截然不同的對比照。照片曝光讓網友大讚「體重一樣，體脂減低差好多，大推」，也有人眼尖發現原po就是先前遭到韓粉霸凌的學生妹。

女網友在爆瘦公社po出自己健身前後的對比照片。 圖擷自 爆瘦公社 分享 facebook

一名女網友於臉書社團爆瘦公社發文，曬出自己穿著「真理褲」的邪惡視角秀出翹臀，並說明自己16歲到18歲，2年之間體脂肪從34%到24%，強調「好的飲食控制，時間到了就會有好的結果」。對於不少女性的煩惱，女網友還以自身經驗分享，健身不會讓腿變粗，也不太會瘦到胸部，並分享健身過程多張照片做對比。

由圖可以發現，以往的小腹相當明顯，但在健身之後已經成功「消風」。此外，翹臀更成為一大亮點，身型也蛻變成迷人的S型誘人曲線。網友紛紛讚嘆「厲害的咖稱！」、「身材很美..感覺很高耶」、「不管看幾次都覺得超辣」。

另外有眼尖網友發現，這名正妹疑似就是先前對韓粉提告的女學生。不少人興奮直呼「唉喲！我的媽，碰上真人了！」、「我有沒有看錯，是蔡同學」。雖然原po沒有正面回應，只有不斷留言說謝謝，但在她IG中確實可以發現先前對韓粉蒐證提告的聲明。