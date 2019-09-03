親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜惹媽祖生氣？民俗專家：不應消費任何神明

下一個台灣？美前駐聯大使呼籲全球關注反送中

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29聯合新聞網 綜合報導

台中一名18歲的女網友，在臉書社團大方po出自己健身前後的照片，透露自己靠著2年運動規劃、飲食控制，進化成現在的惹火S曲線。並且附上重訓前後同樣是57公斤，身型卻截然不同的對比照。照片曝光讓網友大讚「體重一樣，體脂減低差好多，大推」，也有人眼尖發現原po就是先前遭到韓粉霸凌的學生妹

女網友在爆瘦公社po出自己健身前後的對比照片。 圖擷自爆瘦公社
女網友在爆瘦公社po出自己健身前後的對比照片。 圖擷自爆瘦公社
分享

一名女網友於臉書社團爆瘦公社發文，曬出自己穿著「真理褲」的邪惡視角秀出翹臀，並說明自己16歲到18歲，2年之間體脂肪從34%到24%，強調「好的飲食控制，時間到了就會有好的結果」。對於不少女性的煩惱，女網友還以自身經驗分享，健身不會讓腿變粗，也不太會瘦到胸部，並分享健身過程多張照片做對比。

由圖可以發現，以往的小腹相當明顯，但在健身之後已經成功「消風」。此外，翹臀更成為一大亮點，身型也蛻變成迷人的S型誘人曲線。網友紛紛讚嘆「厲害的咖稱！」、「身材很美..感覺很高耶」、「不管看幾次都覺得超辣」。

另外有眼尖網友發現，這名正妹疑似就是先前對韓粉提告的女學生。不少人興奮直呼「唉喲！我的媽，碰上真人了！」、「我有沒有看錯，是蔡同學」。雖然原po沒有正面回應，只有不斷留言說謝謝，但在她IG中確實可以發現先前對韓粉蒐證提告的聲明。

健身高中生韓國瑜

相關新聞

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

外送遇奧客「錢放在地上自己撿」 萬人爆氣怒譙：把人當乞丐！

2019-09-03 12:00

腳痛一個月以為普通摔傷 綠色傷口原來藏玻璃碎片

2019-09-03 09:26

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

不熟同學炸喜帖！他包3600元祝福 事後竟遭質問「有沒有包」

2019-09-02 20:00

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

女子穿低胸短裙為高中生打飯捱轟「不檢點」 網友：青春期學生受不了

2019-08-30 12:00

小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32

男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

妙齡妹嗑火鍋雨衣包緊緊 網笑：去異味順便排汗減肥

2019-08-29 21:40

「穿這樣合法嗎？」一組早餐店正妹照 網友跪求地址

2019-08-29 21:12

正妹人妻幫友油漆新家 夫「出賣」美腿照後訂單湧入

2019-08-29 20:49

180正妹買早餐被酸「高的不聰明」 男客人還扯吳宗憲下水

2019-08-29 17:26

公司下令上班不准騎重機 大樓保全聽了原因很崩潰

2019-08-29 15:59

懷孕去妹妹喜宴遭拒 她怒批迷信但網友曝恐怖下場

2019-08-29 15:52

小孩玩迴轉壽司、媽媽下秒放回 網友崩潰：誰還敢吃

2019-08-29 14:27

半夜開鎖價格加倍 鎖匠到場一看「修到好不收錢」

2019-08-29 13:38

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00
看更多

熱門文章

又是新莊！4天前少女遭霸凌 今天又出現少年被害

2019-09-02 19:22

麵包王國創辦人豪宅淪為法拍屋 第三拍7508萬有望定拍

2019-09-02 21:29

國一高科匝道聯結車側翻 女駕駛夾傷送醫

2019-09-02 20:46

濱海公路賓士車與機車對撞 騎士身亡乘客受重傷

2019-09-02 20:24

離奇！直線道白天無故衝撞分隔島 重機夫妻雙雙不治

2019-09-02 18:41

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

2019-09-03 09:28

只因口角母尋短未脫險境 子喝悶酒醉躺車道遭輾斃

2019-09-02 19:26

退役軍人開公車身段放不下 朝「學弟」站長吐口水

2019-09-02 13:06

Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10

賓士車疑橫越雙黃線 兒時玩伴機車雙載1死1重傷

2019-09-02 23:11

外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37

PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26

蘆洲連棟鐵皮工廠大火 烈焰照亮夜光消防人員搶救中

2019-09-02 20:23

他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46

影╱省道快速道路飆車小心了 警新式固定機動測速上路

2019-09-02 17:49

騙術一籮筐！ 電影「假如我是真的」真實上演

2019-09-03 07:01

機車族注意！停等區這個位置少停小心被撞

2019-09-03 10:17

影／不要跳會出事！模板工不顧友人勸跳大甲溪遭沖走

2019-09-02 15:42

早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00

影╱滿載文旦小貨車高速公路翻車 一人斷臂送醫不治

2019-09-02 15:13

18歲少男初嘗禁果犯錯 賠9萬打工按月給5千

2019-09-02 21:19

遭爆赴美產子詐健保 李晶玉向刑事局求償200萬元敗訴

2019-09-03 11:38

不滿女友提分手 男傳裸照揚言「鬧到妳離婚」

2019-09-02 14:47

為家計爭吵…母輕生未脫險 兒買醉遭輾斃

2019-09-03 00:08

低收入戶假冒富二代 佯擁12輛超跑吸金27億

2019-09-02 13:28

影／南市大樓發生氣爆意外 疑煮食不慎兩兄弟受傷

2019-09-03 06:19

擦撞後下車理論 2男北宜公路上演全武行

2019-09-02 17:02

媽媽男友拐玩脫衣撲克 7歲幼女慘被猥褻性侵

2019-09-02 14:01

為理念不同互摃 台大農經系教授罵同事「國民黨雜碎」

2019-09-02 16:33

拿裸照逼前女友完成分手砲 蜂蜜水摻FM2一夜硬上3次

2019-09-03 12:07

靠這6分鐘 男子躲過違停紅單

2019-09-02 18:41

真理褲妹秀健身後翹臀 網友起底「是罷韓學生妹」

2019-09-03 11:29

國中會考前校長帶學生祈福 一轉頭名牌包不見了

2019-09-02 18:04

影／小心慎入！邊吃邊漏食物 流浪犬遭異物斷喉

2019-09-03 09:24

殉職鐵路警李承翰入祀忠烈祠 郭台銘到場致意

2019-09-03 10:02

私人殯儀館遭法拍 得標數字123456引發討論

2019-09-02 16:44

影／貨車卸貨未熄火遭開走 司機偕熱心騎士追賊

2019-09-02 15:28

鐵警李承翰入祀忠烈祠 場面莊嚴

2019-09-03 09:29

20歲低收戶變身 吸金27億落跑

2019-09-03 00:23

護理系「嘟教授」再出包 偽造醫師簽名遭訴

2019-09-02 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top