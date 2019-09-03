腳痛一個月以為普通摔傷 綠色傷口原來藏玻璃碎片

2019-09-03 09:26 香港01 記者安祖娜／報導



該名女網民右腳痛了將近一個多月，沒想到竟是酒瓶的玻璃碎片。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

若發現身體有傷口，千萬不要忽視！台灣一名網民日前從樓梯和山坡上摔下，之後右腳便隱隱作痛，時間長達一個月，而且腳上還能看見一塊綠綠的傷口，但表面看沒有流血，以為是摔倒造成，直到最近才發現驚人真相。

該名台灣網民在facebook群組「爆怨公社」分享，表示「從工程樓梯摔下來，也從山上坡道摔下來」，之後右腳痛了將近一個多月，沒想到竟是酒瓶的玻璃碎片，藏在腳裏一個多月。樓主坦言，「我家的人都說我死了，沒神經嗎？那麼大玻璃碎片插進腳裏一個多月，一個多月了！」

圖片可見其腳掌側有一塊綠綠的傷口，表面看上去沒有什麼創傷，明顯腫脹，樓主說，「重點當初沒傷口啊…只是腫起來而已」，未料一擠出後竟是「酒瓶碎片」。

不少網民直言「太誇張了吧」、「感覺好痛啊」、「好耐痛喔！一個多月」、「還好有挖起來，不然後果…」、「你真是一個沒知覺的人，太粗心了，早日康復」、「到底怎麼跑進去的啊」。亦有網民提醒，「趕快去看醫生，消毒一下」、「只能說你運氣很好，沒有發炎或是細菌感染」、「去檢查一下…神經的部份有沒有傷到」。

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文章授權轉載自《香港01》