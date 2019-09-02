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早餐店米漿喝完驚見沉底「噁物」 男稱世界崩塌被網虧爆

2019-09-02 22:00聯合新聞網 綜合報導

一名網友在喝完米漿後，驚見「噁物」躺在杯子底部，讓他崩潰直呼「我覺得我的世界要崩...
一名網友在喝完米漿後，驚見「噁物」躺在杯子底部，讓他崩潰直呼「我覺得我的世界要崩塌了」。圖擷自爆怨公社
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許多人早上都喜歡邊吃早餐邊搭配一杯飲料，來開啟新的一天。但日前卻有一名男網友在喝完米漿，準備拆開封膜清洗時，赫然驚見「超營養配料」讓他的世界瞬間崩塌，並直呼「想為我的嘔吐心情抱怨一下」。

這名男網友在爆怨公社PO文提到，他喝完整杯米漿後，拆開了封膜，打算洗一洗回收，沒想到不拆開還沒事，拆開後他卻驚見一隻白色的蟑螂躺在杯子底部，而且照片中的蟑螂，似乎還在看著原PO，讓他心裡直發寒並忍不住崩潰的說「我覺得我的世界要崩塌了...」。

原PO最後還表示，商家很辛苦的作生意，所以他不會再去追究。PO文一出後，網友也紛紛留言「好噁，感覺牠在看你」、「還好你沒加珍珠」、「好不舒服喔這個畫面」、「泡到都變白了...」、「這個顏色感覺死很久了」、「精華都煮出來了」。

甚至還有網友安慰原PO「老闆加料不加價」、「高蛋白質很不錯哇」、「這隻是剛出生的，很健康放心」、「沒事，你賺到蛋白質欸」、「這個真的很營養」、「你看看牠多無辜，整個縮在角落」、「高蛋白別浪費」。甚至有過類似經驗的網友建議原PO「下次要買就買直接倒進杯子的，不要買封裝的」、「下次建議不要那麼環保，喝完直接丟，就不會看到牠了」。

爆怨公社

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