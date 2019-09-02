他看屋驚見天花板有「抹紅小圓鏡」 網嚇：毛毛的

2019-09-02 18:46 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在PTT上PO文，表示他在看屋時看到天花板上有不明的「抹紅小圓鏡」，因此好奇詢問網友用途。圖擷自 PTT 分享 facebook

在外租屋看房時，許多地方都要特別注意，甚至就連天花板都可能暗藏玄機。日前一名男網友在PTT上分享，他最近看上一間房，不管是房內的格局還是擺設都很符合他的需求，但正當他要與房東簽約時，卻發現這間屋子的天花板有多處都放了小圓鏡，而且更可怕的是上頭還被隨意塗滿了「紅色顏料」，這讓該名男網友覺得有點毛骨悚然。

隨後他就以「天花板上的抹紅小圓鏡用途」為題PO網詢問網友，而且屋內還不止一處有裝上小圓鏡，詭異的是都是在天花板的位置，他也擔心屋主有隱情會不敢透露，所以沒有直接問對方，於是他才發文請教網友「有人知道這個是什麼用途嗎？」

PO文一出後，許多網友都紛紛聯想到風水並覺得有點恐怖「應該是擋煞的」、「覺得不單純，有點毛毛的」、「毛毛的，看到有疑慮就不要考慮了」、「超毛」、「原本是鎮煞的，但魔高一丈壓不下去被塗掉」。也有網友好奇詢問原PO「你房子大門前是否有正對他人屋尖？有的話可能是為了化解屋脊獸頭煞。」但原PO則回應「這戶是大樓的一戶，門打開是沒有對到別戶的。」

有民間習俗認為鏡子不可放在天花板上，若是把鏡子放在天花板，通常下面的人會耗氣、耗財、耗掉屋子裡人的健康，還有句順口溜說「鏡子朝下，成天打架；鏡子朝上，家業不旺」，要小心「鏡煞」纏身。