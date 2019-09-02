Uber司機載客遇到活春宮 怒吼趕客「我的車不是炮車」

2019-09-02 18:10 聯合新聞網 綜合報導



一位Uber司機表示載到一對男女在車裡準備上演活春宮，他立刻請對方下車，並說「我的車不是炮車」。示意圖／ingimage 分享 facebook

一位Uber司機在網路上發文，表示自己30日晚間在台北市基隆路好樂迪載到一組客人，兩位客人一男一女上車後便開始摟摟抱抱，做出親暱的舉動，一開始司機打算裝作不知道，但他開始聽到女生嬌喘的聲音，便回頭發現這對男女準備要開始上演活春宮，於是他立刻請他們下車，並憤怒地表示「我的車不是炮車」。

這位Uber司機在臉書社團「爆怨公社」發文，他表示自己是一位專業的司機，開車執業一年來從來沒有轟過客人下車，但當天晚上他在基隆路載客時，卻遇到讓他傻眼的情況，一對男女上車後開始親親抱抱、摟摟摸摸，一開始他決定睜一隻眼閉一隻眼當作不知道，但他卻開始聽到女生的嬌喘聲，於是他回頭一看發現男乘客正在扣女生的下體，讓他相當氣憤，於是便把車停在路邊。

這位司機停完車後，便跟這對乘客說「先生不好意思請你們下車，我的車不是炮車」，事後司機因為知道會被這對乘客投訴也立刻通報公司，他表示「很高興我們未來不會再配對到！」，他也說對方應該要懂得尊重，尊重司機、自己和女伴，台北市旅館飯店很多，價錢並不貴，不用那麼急著在車上處理，他更直言「如果我車子有對內錄影，我又剛好不是個好人，把你們在我車上所做的事情的影片PO上網路！保證不用多久兩位會紅遍全台灣！」

貼文一出後，許多網友紛紛回應，「嗯，如果是這樣我就贊同你的做法跟看法，尊重很重要。」、「叫他付錢把你的車買了，就可以當砲車了」、「跟他說在這樣要收清潔費喔」、「窮到只能在Uber上摳逼？」、「很難理解女生怎麼可以不在乎給人家看，很不愛惜自己」。