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PTT貼文「台灣近年大勝韓國？」 引專業網友分析：是契機

2019-09-02 17:26聯合新聞網 綜合報導

有網友在PTT貼文問台灣的經濟真的比韓國好嗎？引出專業網友分析，四強貿易戰，確實...
有網友在PTT貼文問台灣的經濟真的比韓國好嗎？引出專業網友分析，四強貿易戰，確實給台灣經濟一項契機。 圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰不僅造成中國和美國經濟衰退，許多台商唯恐受其牽連，紛紛把產業移出大陸。日、韓在美中貿易戰中雖然沒有直接受害，但日、韓兩國相互掀起另一波貿易戰。有網友在PTT貼文表示今年韓國股市弱到爆炸，一年跌了快20%，反觀台股依然維持在高檔，台商也開始回流台灣，是台灣的經濟真的比韓國好嗎？引發網友熱烈討之外，更引出專業網友分析，四強貿易戰，確實給台灣經濟一項契機。

原PO以「台灣近年大勝韓國？」為題在PTT貼文表示，韓國股市今年弱到爆炸，一年跌了快20%，反觀台股依然維持在高檔，穩穩在萬點以上，韓國股市近年來怎麼可以這麼慘？文中更問說是受美國，日本交惡的影響，還是因為台商回流，讓台灣經濟旺到不行，以至於台灣的經濟近年大勝韓國？

PO文一出，網友紛紛留言回應說「股市跟經濟不完全相關啊」、「韓國今年打貿易戰，如果看出口台灣還是輸」、「台商資金回流炒股，貿易戰結束熱錢又出去了」，有網友直言「要台灣股市崩盤不是很快嗎」。

網友一片討論聲中，怎知引出專業網友留言分析說「韓國雖好，但台灣也不差」。留言中他從房價、薪水和經濟三方面分析表示，韓國首爾郊區、市區的房價可以差到5倍，當地居民是「用通勤時間換房價」，台灣有多少人願意這樣做；接著是薪水，韓國平均所得大概月薪7萬～8萬，但韓國物價比台灣貴20％～40％，若換算成生活快樂指數，該網友認為台灣年輕人應該是大勝韓國年輕人；韓國的經濟由韓國政府主導許多一條龍式的超大財閥集團，台灣則是較偏向中小企業自由經濟。

該網友文末表示在美中貿易戰和日韓貿易戰中，確實給台灣一項不錯的契機。

美中關係

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