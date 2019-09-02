外送平台「世紀對決」倒地 網直呼：這次UberEats贏了

2019-09-02 16:37 聯合新聞網 綜合報導



一名網友在網上分享一張外送平台UberEats和Foodpanda對撞的照片，並直呼這根本是「世紀對決」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

美食外送服務在近幾年興起，現今民眾若是懶得出門只要手機app下單，就有專人為你把餐點送到府，龐大的商機也讓各家美食外送業者如雨後春筍般冒出，其中又以UberEats和Foodpanda為最大宗。近日就有一名男網友將兩家業者外送員對撞的照片PO網，看完相片後，其他網友紛紛直呼「這次UberEats贏了！」

這名男網友在爆廢公社PO出一張照片，只見照片中UberEats外送車與Foodpanda外送車發生擦撞，雙雙橫躺在路中央，不過仔細一看卻可發現，UberEats的保溫袋仍維持正面，但Foodpanda的保溫袋卻已翻倒，裡頭的食物或許早已全毀。原PO還開玩笑的說「該來的，終究是躲不過！」更直呼這是「世紀對決」根本「相撞恨晚」。PO文一出，立刻引來大批網友熱議，眼尖網友更發現，雖然不知道雙方外送員的傷勢，但就餐點部分來說「UberEats贏了！」因為UberEats的保溫袋即便經過撞擊，仍穩穩的正立，這樣的場景讓網友都笑翻了。

更有搞笑的網友表示「開打了」、「UberEats跟熊貓終究要對決」、「相煎何太急」、「打到最後一定是兩敗俱傷」、「UberEats明顯佔上風」、「這是故意還是不小心的啊」。也有熱心的網友關心雙方外送員的傷勢「人呢？希望不會有事」、「外送員真的很辛苦，在路上看到他們騎車的方式真的會捏把冷汗」、「上次颳風下雨，還看到外送員在外送，真的是辛苦了」。