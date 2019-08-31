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擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18香港01 記者李思朗／報導

清除千年黑頭粉刺的過程，有人覺得噁心無比，有人卻覺得極度療癒。日前一名女網友在網路上分享替奶奶擠陳年粉刺的照片，她坦言粉刺已有5年之久，奶奶一直沒有理會。幾經努力後，終於把粉刺「連根拔起」，更飄來陣陣臭味，奶奶形容味道「比狗屎還臭」，隔著螢幕都覺得有味道！

女網友的奶奶背部有巨型黑頭粉刺。 圖擷自DCARD
女網友的奶奶背部有巨型黑頭粉刺。 圖擷自DCARD
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該女網友日前在討論區Dcard發文，指有天跟奶奶吃飯時，對方要求她幫忙擠背上的黑頭粉刺，喜歡擠痘痘的原po，二話不說答應，不料「不看還好，一看不得了」，掀開衣服後，驚見超巨型黑頭粉刺，「感覺隨時都要爆開來」。從她上傳的照片所見，四周呈黑色，中間的黑頭蠢蠢欲動想出來。

經過一番努力後，台女終於把粉刺「連根拔起」，擠出黑頭連奶白色的污垢，只留下一個約1毫米乘1毫米的小洞，更有陳年粉刺的氣味，她指手指沾到污垢，氣味久久不散，「洗了3次還是有味道」，難怪奶奶形容「比狗屎還臭」。

女網友透露巨型黑頭粉刺應有5年以上歷史，已確認裏面清理得乾乾淨淨，並解釋「周圍會黑黑的是因為粉瘤，清出來後周圍有色素沈澱才這樣」。她坦言過程中一直問奶奶痛不痛，但對方則氣定神閒地看電視說不痛，讓她不禁嘆「果然薑還是老的辣」，最後成功幫奶奶擠出陳年粉刺，令她直呼「成就感爆棚」！

照片引起大批網友熱議，有人形容是「目前看過最猛的粉刺」，又指看到整個雞皮疙瘩，但卻超級療癒。

延伸閱讀：

怕她等不到　孫女帶婚紗拍最後合照　102歲祖母圓願27日後離世

【趣一趣】爸爸臉上現千年粉刺　阿女幫手連根拔起　網民：好治癒

文章授權轉載自《香港01》

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