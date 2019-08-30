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友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04聯合新聞網 綜合報導

一名網友收到友人傳給他的照片，是一名制服員警在超商買東西，友人因為日前違規被開單...
一名網友收到友人傳給他的照片，是一名制服員警在超商買東西，友人因為日前違規被開單，心有不滿才拍照嘲諷報復。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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警消人員穿制服能不能去買東西，常常被人拿出來討論，雖然有人認為穿著制服就是在執勤中，買東西會有礙觀瞻，但多數的人支持他們也有權利消費購物。一名網友收到友人傳給他的照片，是一位制服員警在超商買東西，友人還揶揄員警在偷懶，網友追問之下才知道友人嘲諷的原因，讓他不滿的回嗆說「可憐之人必有可恨之處」。

原PO在臉書「爆廢公社貼出和友人的對話，他說跟這名朋友交情並不深，但對方傳了一張制服員警在超商買東西的照片，讓他一頭霧水。原來朋友在超商買東西時剛好看見員警穿著制服在消費，覺得很不恰當，於是拍下照片傳給原PO想要批鬥一番。友人嘲諷的說「現在警察執勤中也可以去買飲料喔？」但原PO很不以為然的問「天氣熱不能買飲料？」對方直接表示「觀感問題，警察也算公務員吧？這樣感覺像在偷懶」。

原PO認為這樣的說法太過偏頗，追問之下才知道原來朋友因為上星期被開了一張紅燈右轉的罰單，心有不滿，又正巧在超商看到制服員警買東西，才會看不過去拍照批評。只不過原PO完全不領情，還反嗆朋友「可憐之人必有可恨之處」，但對方連這句話也看不懂，讓其他網友看了也直搖頭。

貼文一出惹怒許多網友，大家一面倒的批評原PO的朋友，「警察也是人，也是會口渴，就不能買飲料喝嗎？」、「就好像在廁所看到警察，他也會覺得在偷懶吧」、「是不用喝水喝茶、吃飯，他以為警察是神嗎？」、「他覺得警察在用他的罰款買飲料嗎？」、「只能說警察好辛苦」。

還有網友酸說「可憐之人必有可恨之處，果然無誤」、「你上班就不要出去買飲料便當」、「自己不遵守交通規則還敢遷怒別人」、「現在不長腦的人，還挺多的」；也有人勸原PO「交情不深的朋友，你應該要嗆得更兇」、「離這種朋友遠一點吧，人生苦短不需要浪費」、「這種人還能當朋友，也是辛苦你了」、「這種人我絕對不會當他是朋友」。

爆廢公社制服

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