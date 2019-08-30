小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32 聯合新聞網 綜合報導



有網友在內湖好市多看見有小孩尿褲子淋在水蜜桃上，但小孩阿嬤卻拿回架上放置。圖擷自 Google map 分享 facebook

有位女網友在網路上發文，分享自己去好市多遇到的噁心經歷，她說自己與丈夫昨日到內湖好市多消費，結果看到一輛購物車上的小朋友尿褲子，小朋友下方的一箱水蜜桃直接被尿淋濕，但小朋友的阿嬤見狀便將那箱水蜜桃偷偷放回架上，並換一盒新的回來，讓這位女網友傻眼地說「你通知賣場人員會很難嗎！」

這位女網友在臉書社團「COSTCO好市多 消費經驗分享區」發文，表示自己與丈夫昨晚到內湖好市多消費，丈夫突然看到有一個坐在購物車的小朋友尿褲子了，而他們購物車底下的一箱水蜜桃也因此被尿淋濕，但這時小朋友的阿嬤看見後卻將那箱水蜜桃默默地放回層架上，換了一箱新的回來，原PO丈夫當場愣住並來不及叫住那一家人，但因為害怕尿味水蜜桃會被不知情的人買走，只好守在水蜜桃旁，並請原PO通知賣場人員處理。

賣場人員到場後也傻眼，並立即將那箱水蜜桃下架，而原PO也表示無法想像誰會買到那箱都是尿的水蜜桃，並氣憤地說「也許小朋友真的憋不住了，但身為大人！你通知賣場人員會很難嗎！請大家在挑商品時多加小心（尤其是食品類的商品），實在太生氣了。」

貼文一出後，也立刻吸引上千位網友留言，「感謝你們的善舉沒讓下一個人遭殃」、「已經不在好市多買水果了，但這種沒水準的人應該也不會只玷污水果...大家購物真的只能自求多」、「以後買吃的，都要先聞聞看」、「天啊！這個應該拿掉他的會員比較對！」、「上星期在汐止看到有人偷吃了豆皮壽司，當下就問候了她！」