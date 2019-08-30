男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨頻頻遭到隔壁男房客騷擾，網友勸她快點搬走。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 所謂「千金難買好鄰居」，不管買屋租屋最怕的就是遇到不好的鄰居。一名女網友在外面租屋，但隔壁一位大叔房客常常半夜在她的房門外看影片，甚至還看A片，讓她三番兩次被吵醒。女網友請房東處理也沒用，這位大叔還變本加厲拿她的名字來寫藏頭詩，讓女網友覺得毛骨悚然。

女網友在臉書「爆怨公社」表示自己在外租屋，1個月前發現隔壁一名40歲左右男房客，時常在半夜時只穿著內褲在她房門外看影片，音量之大讓她好幾次被吵醒。2個星期前，男房客竟然在她房門外看A片，她多次請對方把音量降低，也跟房東反應，但似乎沒什麼效果。

原PO說房東先張貼字條，寫著「請勿在此看手機尤其是A片」，而且還警告這名男房客如果再看到就要請他搬走。隔沒幾天，原PO的房門口掉了一張紙條，上面用電腦打字還打了3首詩，文末還手寫「祝：情人節快樂」，還留下自己姓名電話，讓她看了覺得很噁心。

沒想到原PO又在公佈水電費的佈告欄上看到另一封信，這名男房客竟然將她的名字寫成藏頭詩，讓她氣到很想打電話去罵對方。至於為何男房客會知道她的名字？原PO說因為水電費的單據上有房客的名字，而且房東還把她的名字打錯字，所以男房客也搞錯名字。原PO說雖然房東有在幫忙處理，但她決定離開這裡，不再住下去了。

網友紛紛痛罵男房客的行為「這是變態的行為」、「噁心！」、「唉呃…不舒服」；許多人還建議「搬走吧，法律沒辦法對付癡漢」、「門口裝攝影機」、「請房東出面請他搬走，根本是性騷擾了，再不然報警讓警察出面一次，看會不會有效。以及跟房東說有個資法，名字不能全部公佈」、「我覺得可以跟房東商量，自己搬走吧！好可怕的感覺，因為他搬走，妳還在原地，他還能找到妳」、「門口擺一雙男拖鞋跟男鞋」。