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正妹奈良餵鹿遭圍咬群 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55聯合新聞網 綜合報導

一名正妹到日本奈良餵鹿，沒想到卻遭到鹿群包圍，讓她嚇得花容失色。 圖／翻攝自「爆...
一名正妹到日本奈良餵鹿，沒想到卻遭到鹿群包圍，讓她嚇得花容失色。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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許多台灣人最愛到日本旅遊，奈良餵鹿更是眾多觀光客必定造訪的行程之一。一名正妹網友在臉書上PO出她在奈良餵食鹿群的照片，只見好幾隻鹿圍著她想吃手上的食物，其中一隻還咬住她的裙子，讓正妹嚇得花容失色。

這名正妹Vicky Chen時常在臉書上PO出許多生活、旅遊照片，因此吸引了逾30萬名粉絲追蹤。她昨天（29日）在臉書「爆怨公社貼出自己到日本奈良餵鹿的照片，照片裡看到她穿著灰色連身服、背著包包，手上還拿著餅，一臉驚恐地想逃出鹿群的包圍，其中一隻鹿還咬住她的裙子，讓她嚇得尖叫。

Vicky Chen寫道「有人去日本的奈良公園也是像我這樣的處境嗎？真是太可怕了太兇了，我每個都有餵但還是被咬了」。網友留言開玩笑地說「這隻鹿一定是老司機」、「這鹿很懂」、「這群鹿絕對是看人咬的」、「好像看到一群痴漢」、「連鹿都喜歡正妹」、「那絕對躲工讀生」、「此時此刻，多少人的志向就是想當一隻鹿」。

還有人分享自己經歷表示「我當時被3隻追著跑，跑不夠快被牠們撞屁股，還把我買東西的塑膠袋咬破，東西都掉出來」、「我餵鹿仙貝餵太慢，還被咬了一下」、「我還被鹿從後面頂」、「進去裡面要買票，上次看到有人買完票以後放手上，鹿就過來吃掉了」。

對於餵食鹿時應該怎麼做比較安全，有網友教導大家「盡量不要穿紗、毛織系列和連身裙，牠們地頭呀，超兇的」、「沒東西好像要舉高雙手這樣他們才會離開（導遊教的）」、「其實餵完後手一攤，牠們好像看得懂就不理人了」、「正常啦，奈良鹿只是因為你故意不給仙貝才會咬服裝」。

奈良爆怨公社正妹

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