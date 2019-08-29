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妙齡妹嗑火鍋雨衣包緊緊 網笑：去異味順便排汗減肥

2019-08-29 21:40聯合新聞網 綜合報導

一名女網友到火鍋店吃火鍋，卻赫然發現隔壁桌的妙齡妹穿著雨衣在吃鍋，網友紛紛笑倒直...
一名女網友到火鍋店吃火鍋，卻赫然發現隔壁桌的妙齡妹穿著雨衣在吃鍋，網友紛紛笑倒直呼「去異味還能順便排汗減肥」。圖擷自爆廢公社
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台灣人愛吃火鍋，但吃完火鍋總是會讓人的頭髮和身上都沾滿「火鍋味」，吃飯時聞著這些味道還會覺得食慾大增，可是走到店外卻怎麼除都除不掉，實在相當惱人。日前就有一名女網友在吃火鍋時，赫然看見隔壁桌的女客人，穿著雨衣在大嗑火鍋，附近民眾看到也都在竊竊私語的猛盯著他們看，這樣奇葩的隔絕異味妙招，讓眾多網友直呼「還能排汗順便減肥！」

這名女網友在爆廢公社PO文表示，日前她到火鍋店吃火鍋，結果吃著吃著就看到隔壁桌的女客人竟然穿著黃色雨衣在吃鍋，讓她不禁大喊「超酷的！好像是因為這樣味道比較不會附著在衣服上」，還提到吃完鍋回家洗頭洗了兩次還是有火鍋味。

但其實這樣穿雨衣吃鍋避免異味附著的妙招，之前在中國大陸也爆紅過一陣子。根據大陸《人民網》報導，先前有4名妙齡女子穿著雨衣吃鍋，引起了不少客人圍觀，他們認為穿這樣吃完火鍋後確實不再有濃郁的火鍋味散發，還被媒體讚稱為「吃貨界高手」。

爆廢公社PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言「太神了長知識了，我下次也要試試」、「每次吃完火鍋真的要洗好幾次頭，才能把味道去除，這招感覺有效」、「可以嘗試穿無塵服，感覺會更有效」、「之前還看過有人帶浴帽」。但也有網友不怎麼買單，認為這樣根本是折磨自己「這樣應該會先被熱死」、「他們應該是順便減肥吧」、「吃得那麼痛苦幹嘛」、「吃完脫掉還會有汗味，根本本末倒置」、「感覺雨衣都會黏住皮膚很不舒服」。

過去大陸就有4名女子吃火鍋時，為了避免異味附著在衣服上就穿著雨衣吃鍋，引來眾人圍...
過去大陸就有4名女子吃火鍋時，為了避免異味附著在衣服上就穿著雨衣吃鍋，引來眾人圍觀。圖擷自人民網
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火鍋爆廢公社減肥

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