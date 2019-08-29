正妹人妻幫友油漆新家 夫「出賣」美腿照後訂單湧入

2019-08-29 20:49 聯合新聞網 綜合報導



一名正妹人妻和老公幫忙友人油漆新家，沒想到老公偷偷拍下她認真的模樣並且PO上網，意外爆紅後接獲許多油漆訂單。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 一張漆油漆的照片讓一名正妹人妻在網路上爆紅。這名人妻在臉書「爆廢公社」PO出幾張由老公幫她拍的漆油漆照片，沒想到事後接到許多油漆訂單，讓她相當意外，還開玩笑的說自己是否應該改行了。

這名人妻Apple Lin表示老公職業雖然是水電工，但也會漆油漆。而據《ETtoday新聞雲》報導，老公一開始並沒有做油漆這部分，兩人只是先幫朋友裝潢新家，但老公卻趁機偷拍她忙碌的模樣並PO上網，沒想到因此爆紅，油漆工程需求也如潮水般湧入。

Apple Lin說很多人突然冒出來請他們做，還有人問她老公是做什麼的，她都回覆對方「他是水電工！只是會塗油漆而已」。Apple Lin表示自己是賣保養品的，但看到老公開始兼做油漆工程，擔心他太過勞累，只好加入幫忙。

這麼一做也做了1年半，Apple Lin說自己一開始並沒有很願意，因為每次做完都超累，還全身痠痛，但客戶的肯定就是他們最大的支持，她說有客人在Google上給予5顆星的評價，還大讚「專業級的水準」。

網友看了照片後大讚「娶到賢妻，真好」、「幸福一對夫妻，真羨慕」、「認真專注的當下。都是一種美。加油」、「妳好棒」；還有人開玩笑的說「我也想換一下房間顏色了」、「別人的老婆，總是不會讓人失望」、「可以試試看木工」。