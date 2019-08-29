180正妹買早餐被酸「高的不聰明」 男客人還扯吳宗憲下水

2019-08-29 17:26 聯合新聞網 綜合報導



一名身高180公分的正妹，在臉書上抱怨買早餐時被男客人酸「高的人比較不聰明」，讓她聽了很尷尬。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 許多人都認為男生身高就應該要高一點，若女生比較高就很容易引來側目。一名身高180公分的正妹到早餐店消費，一位路人大媽看到她如此高挑，忍不住發出驚呼聲，甚至還消遣了一旁的男顧客，沒想到這名男子酸溜溜的一句話讓正妹好尷尬，甚至還把綜藝天王吳宗憲也扯了進來。

這位正妹在臉書「爆怨公社」表示，今天（29日）在早餐店和老闆娘正閒話家常時，一名路人大媽看到她這麼高，忍不住驚呼「哇，妳好高唷」，因為身高的問題時常被人提出來，因此正妹不以為意的微笑回應。

這時一旁有位男客人剛好吃完早餐站起來準備離開，路人大媽突然對男子說「你都還沒有她高耶」，男子聽了起先淡淡的說「對啊，不過啊，其實高也沒有想像中那麼好，很多不好的地方啦」，一句話讓正妹以為男子講中她的心聲，並要幫她說話，沒想到接下來他卻說「通常啊，高的人比較不聰明」，讓正妹聽了超尷尬。

她以為男子要幫她說話，沒想到卻是吐槽，讓她失望的在臉書上寫道「Hello~大哥，你知道我本人站在你正前方1公尺處嗎？枉費我剛才還打算跟你掏心掏肺」。正妹還說這名男子一直強調「吳宗憲很矮、很聰明」，她開玩笑的說吳宗憲應該也沒有覺得被讚美到吧。

文章引來網友熱議，有人開玩笑的說「我一定是太聰明了所以才長不高」、「矮的都希望能高一點，高的都希望能矮一點」、「比較能吸到新鮮空氣嗎？」、「坐房車的時候腳應該頂到肚子了吧」、「跟妳講話會不會需要過一段時間妳才會聽到...距離太遠」、「這是一個比妳矮的男生正在挽救尊嚴的悲傷的故事啊」。

還有網友幫原PO講話，「可是妳看起來就很聰明」、「妳要回他『大哥，看你的身高一定很聰明』」、「在台灣會覺得女生180太高，是普遍男生看下來都沒有180吧」。也有身高不高的網友羨慕的說「我只有155，我之前找工作，看到僱主要求要有165cm」、「拜託分點給我，我都被說矮還笨」、「超羨慕高個，矮個子存在感很低」。