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公司下令上班不准騎重機 大樓保全聽了原因很崩潰

2019-08-29 15:59聯合新聞網 綜合報導

一名擔任大樓保全員的網友在臉書上抱怨公司要求他不要騎重機上班，理由竟是因為他的車太好，住戶會眼紅，讓他聽了很不能接受，認為自己被歧視。貼文也引起其他網友們的聲援，認為公司和住戶管太多。

原PO在臉書「爆怨公社貼出自己愛車的照片，並寫道自己被派駐在大樓當管理員，他平時都會騎著心愛的重型機車上班，但今天（29日）公司卻要求他上班時不准再騎重機，原因是因為有住戶會眼紅，覺得一個管理員不應該騎太好的車，這樣的說法讓原PO聽了很傻眼。

原PO不明白騎重機到底是礙到誰？難道僅因為自己的身分是小小的大樓管理員，就應該被當看門狗嗎？車子是他自己辛苦賺錢買的，不懂為何上班不能騎？

網友們也覺得很不合理，「就是自卑啊，看不得管理員騎的比他好的車，住戶自以為是老闆，看不慣員工開好車的道理」、「住戶的玻璃心碎」、「老闆沒資格限制員工使用什麼交通工具」、「台灣人觀念真的很保守，當管理員就是要騎腳踏車上班嗎？」、「真的天下什麼怪事都有，騎什麼車也要管」。

有人開玩笑的說「應該是你老闆買不起眼紅吧」、「改天開藍寶堅尼去顧門口」、「之前被要求要讓大家上班專心，我不能穿短褲上班」。還有網友分享經驗表示「我開的車比公司主管好也一樣被約談，這世界什麼人都有」、「我們這裡的市場，保全大哥是開賓士C300，他晚上還是個鐵板燒店老闆欸」、「我看過社區守衛，他存摺裡面餘額千萬，然後是大地主」。

一名在大樓擔任保全員的網友，竟因為住戶眼紅，公司竟然要求他上班不准騎乘重機。 圖...
一名在大樓擔任保全員的網友，竟因為住戶眼紅，公司竟然要求他上班不准騎乘重機。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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爆怨公社重機保全

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