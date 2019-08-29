懷孕去妹妹喜宴遭拒 她怒批迷信但網友曝恐怖下場

2019-08-29 15:52 聯合新聞網 綜合報導



民間對於懷孕有許多習俗與禁忌，包括懷孕三個月內不能公布、孕婦不能剪指甲等。圖／ingimage 分享 facebook

民間對於懷孕有許多習俗與禁忌，包括懷孕三個月內不能公布、孕婦不能剪指甲等，雖然長輩總是會耳提面命家中孕婦，但也會讓不迷信的人感到煩躁。日前就有一位女網友發文表示，自己妹妹即將舉行婚禮，她想去參加但卻因為懷孕4個月被爸媽阻止，讓她氣憤地表示「懷孕就一大堆禁忌是怎樣？歧視孕婦？」，但網友看到文章後便紛紛留言回應，叫原PO不要太鐵齒，並分享觸犯禁忌的可怕下場。

這位女網友25日在臉書社團「爆怨公社」發文，詢問有沒有人因為懷孕就被家人排擠，不能參加自己親妹妹的婚禮，她說自己因為告知父母懷孕4個月，所以就被拒絕幫忙和參加親妹妹11月的婚禮，而且就連出現吃喜酒也不行，讓她氣憤表示「乾脆不能回娘家」，原PO說「說什麼喜沖喜，現在都什麼社會什麼年代了，還這麼迷信？」她認為古人是因為環境不好、交通不便、衛生水準不高、醫療設備不足，吃個喜宴要跋山涉水，加上會吃到不新鮮或放入藥酒的食材才會禁東禁西。

原PO抱怨外國人都不會有那麼多禁忌，為什麼台灣孕婦這麼衰，自己明明沒有禁忌卻被長輩禁來禁去，讓她的心情很糟，並說「早知道就不要講說我懷孕了！一講出來什麼狗屁倒灶事情都來了！那些迷信真的有夠白癡智障！」貼文一出後也吸引許多網友留言，有人表示習俗跟禁忌並不用多信，「一堆白癡不文明的傳言，什麼都麻聽來的」、「就是十嘴九屁股……通通混在一起 就是什麼都不能做啦！」、「迷信真的是很可怕的事阿！」、「迷信而已，不用想太多」。

但也有網友表示原PO不要鐵齒以免遭殃，並給她一些方法避免厄運，「你可以綁個紅線在肚子上，敬酒時你再離開」、「可以喝喜酒，遇到新娘敬酒時稍微迴避一下就好」、「只有在新娘到了夫家時、下車後一直到拜完夫家祖先，這個時間點孕婦避開、還有三天內別進新娘房」，更有網友分享因為不遵守禁忌而導致流產的案例，「我之前也是很鐵齒，前一次真的流掉了」、「建議不要去，因為我有聽過真的去了以後，小孩剛好流產…」、「我同學剛懷孕去參加另一個好友婚禮…還幫忙…小孩流掉了…」。