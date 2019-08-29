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小孩玩迴轉壽司、媽媽下秒放回 網友崩潰：誰還敢吃

2019-08-29 14:27聯合新聞網 綜合報導

迴轉壽司拿了就不該再放回。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
迴轉壽司拿了就不該再放回。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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被別人碰過後放回的餐點，你還想吃嗎？有網友到知名連鎖迴轉壽司用餐，發現隔壁的小朋友不停從軌道上拿起壽司，媽媽僅出聲制止卻沒有改善，讓他忍無可忍，怒而拍下影片抱怨。

該名網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出一段影片，詢問大家「你能夠忍受隔壁小孩玩你可能吃到的迴轉壽司多久？」。影片中可見，小孩把旋轉軌道上的壽司端起來，雖然聽見媽媽吼一聲「不要拿啦」，但下個動作卻是把壽司放回軌道上，而且這樣的情節還持續上演多次，讓他相當無法接受，才會決定拍下影片。

如此畫面也讓許多網友直呼「噁心」，「大家都拿起來看一看聞一聞不喜歡再放回去好了，誰還敢吃啊」、「這樣我會直接買單，跟店家說壽司被摸過很不衛生」、「看過有人用食用過的筷子將生魚片翻來翻去又放回軌道上，所以很少吃軌道上面的」。

而網友們幾乎一面倒歸咎於家長失職，「放回去，完全是家長的問題」、「小孩不懂事，他的家長更不懂事」、「上次我兒子拿錯盤，我們也是默默吃掉」，不少人表示小孩會亂拿是天性，重點是家長不應讓孩子坐在靠近壽司的內側座位，「吃迴轉壽司就是要讓孩子坐外面或餐椅（基本常識）」、「生為家長的應該要排除掉他所有拿得到的東西吧」。

除了檢討當事人，還有一派網友認為店家必須有所防範，「要加蓋感覺比較安全」、「（沒加蓋）放久沒人拿也是髒」、「店家也該處理類似問題，畢竟食安問題關係到店家商譽」。

網友拍下隔壁小孩拿走壽司後（左），被媽媽放回的畫面（右）。 圖擷自臉書不公開社團...
網友拍下隔壁小孩拿走壽司後（左），被媽媽放回的畫面（右）。 圖擷自臉書不公開社團「爆怨公社」
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