半夜開鎖價格加倍 鎖匠到場一看「修到好不收錢」

2019-08-29 13:38 聯合新聞網 綜合報導



有網友PO文表示自己半夜找鎖匠開鎖，原本以為收費會加倍，結果鎖匠修完鎖頭後卻拒絕收費。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多人有門鎖打不開的經驗，而這時只能花錢請鎖匠開鎖。新北市永和區一位男網友在網路上發文，他說某天大半夜親戚的租客突然打給他求救，說門鎖打不開需要他幫忙找鎖匠，他立刻打給鎖匠，鎖匠告知這時段開鎖價格會加倍，但因為很緊急所以還是答應了，但鎖匠到現場檢查鎖頭後，直接修好並拒收任何費用，讓原PO直呼「負責又有良知」。

原PO昨日在臉書社團「我是永和人」發文，表示自己親戚的租客因為半夜門鎖打不開而打電話給他求救，他聽聞後立刻打給自己信任的鎖匠，對方便告知他這個時段收費會加倍，但因為原PO覺得這個鎖匠平常人很實在，加上大半夜請人家過來一趟也不太好意思，因此就一口答應。

事後租客傳訊息給原PO，告訴他鎖修好了，鎖匠也沒收他錢，因為發現這個鎖頭是他上次更換的，結果沒有安裝好才導致這次鎖頭打不開的問題，因此拒絕收開鎖的費用，讓原PO驚訝又感動，原PO表示「他如果不承認當時有疏忽並收費，我們也肯定永遠不會知道」、「這麼負責且又有良知的鎖匠肯定是要大推的啊！」

而原PO也說平常該賺的就是要給人家賺，千萬不要吝嗇地拗專業的技術財，這樣也並不會更富有，對此，許多網友紛紛留言，「真是有良心的老闆，收口袋名單～～～」、「用新台幣懲罰他讓他忙～」、「承認錯誤是很難的耶，特別是別人不會發現的情況下」、「我也是找他耶，真的非常好。」