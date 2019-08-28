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亞馬遜雨林大火懷疑論 有什麼問題？

房客想申請租屋補助 房東直言：要報稅，我划不來

2019-08-28 20:56聯合新聞網 綜合報導

有女網友感嘆說，租屋補助是看得到吃不到。 圖／聯合報系資料照片
有女網友感嘆說，租屋補助是看得到吃不到。 圖／聯合報系資料照片
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30年前一群買不起房子的年輕人夜宿忠孝東路，希望政府能重視這個現象。30年後，「住不起」的問題依然無解。近年年輕人受限低薪環境，更買不起房子。政府為解決年輕人租房壓力，推出租金補貼方案，並拍胸脯保證一定「看得到、也吃得到」，有女網友在臉書po文，憂心政府的「租屋補助是看得到吃不到」。

原po表示，得知政府要推出「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，於是傳line徵詢房東租屋後可否申請政府的租屋補助，男房東回應表示要跟太太商量一下，因為這樣會涉及報稅，多出的費用也會轉嫁到原po的身上，算下來他會不划算，最後表明要跟太太商量後再給答覆。原po感嘆說，「租屋補助是看得到吃不到，因為就算申請，費用還是會轉嫁到自己身上」。

網友看完po文後紛紛回應「房租10000以下，房東不用繳稅」、「而且現在申請，契約未到房東也不能漲房租」、「如果是大房東本身就很多房子出租就可談，如果是業餘房東談的技巧就不同」，細心的網友更提醒原po「家人有房就不能申請租金補貼」。更有網友直白的表示「真該讓提出政策的政府看看，不管你要不要申請補助，房東都要漲」，也有網友建議乾脆「就直接跟房東說，我不申請，那你能降房租嗎？」

對於租屋者憂心房東不肯配合導致租屋補助方案「看得到、吃不到」，政府相關單位表示，房東參與租金補貼機制，就成公益出租人，將享有賦稅優惠，所以執行上應該沒有問題，呼籲租屋者不用擔心。

租屋

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