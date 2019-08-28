減重20公斤全靠愛妻便當 網友一看：老婆完勝

2019-08-28 13:51 聯合新聞網 綜合報導



先生減重愛妻相挺，超強的手藝連知名球星C羅也出現在便當中。圖擷自 爆瘦公社 分享 facebook

上班族帶便當不但可以節省外食的費用，還可以掌握自己吃的食物，吃的健康也安心。有網友在臉書社團「爆瘦公社」po出自己靠著愛妻便當成功減重的過程，並秀出便當的照片。只見一個又一個知名卡通人物出現在便當中，妻子驚人的手藝讓網友直呼「太厲害了」。

網友在「爆瘦公社」發文，說自己婚後體重面臨100公斤大關，去年3月和一群同事重金打賭，以去年底80公斤以下為目標，原po因此開始自己的減重生活。除了有專業教練幫助運動外，原po更感謝老婆大人的愛心便當，讓他成功瘦到78公斤以下。

原po表示，愛妻陪著自己運動外，為了改變原po的飲食習慣，每天花心思製作減肥便當，讓原po每天中午都相當期待看到便當的那一刻。在原po秀出的照片中，每天的便當都有不同主題，除了龍貓、蜘蛛人等知名卡通人物外，還有配合時節的端午節便當等，超狂手藝也難怪原po表示打開便當「絕對是減重過程中最大的樂趣阿！」

用心十足的便當讓網友紛紛留言：「老婆太強大了」、「老婆真的功不可沒，太強大了這些便當」、「老婆可以分享嗎？」、「被料理耽誤的設計師」、「重點已經完全不是你瘦不瘦的問題了啊！老婆完勝」。