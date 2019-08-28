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搬新家被鄰居多次投訴 他壓力大：我買房還要被限制？

2019-08-28 12:52聯合新聞網 綜合報導

一名網友不久前買了一間9樓的社區大樓，家裡有老婆、和一個兩歲的兒子，但沒想到一個...
一名網友不久前買了一間9樓的社區大樓，家裡有老婆、和一個兩歲的兒子，但沒想到一個半月竟然就被樓下鄰居投訴了三次。圖／ingimage
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擾人的噪音騷擾，不僅會讓人心情惡劣還會影響生活品質，是住戶糾紛的主因之一。一名網友不久前買了一間9樓的社區大樓，家裡有老婆、和一個兩歲的兒子，但沒想到一個半月竟然就被樓下鄰居投訴了三次，雖然原po已經很注意盡量降低聲響，也把兒子帶出去玩，但依然被保全關切，導致他們產生心理壓力，於是請社區主委約對方出來討論解決方案。

一名網友在「mobile01」發文，他和老婆及兩歲大的兒子不久前搬進一間屋齡有十年的9樓社區大樓，新居住了一個半月期間，竟被投訴了三次，竟被投訴了三次，三次是保全打來的次數，但實際被投訴不只三次，有些聲音原po坦承確實是自己影響，但有些則明顯不是他們造成的，目前是透過保全主任及社區主委協調，並無直接溝通。

第一次投訴是原po裝潢完剛搬進去沒幾天，就被樓下鄰居投訴有電鑽聲，但當天只有輕裝潢才施作三天，白天根本沒人在家，最後保全查證是一樓新遷入的銀行在裝潢施工，第二次則是兒子早上六點多起床就在客廳拖著兒童椅走來走去，原po也坦承確實很吵，於是隔天一大早就去買了靜音貼和小襪套，把家中所有家具桌腳都裝上。

第三次被投訴，上午十點多時，小孩在客廳跑來跑去，由於有之前的經驗，所以原po都會去制止他，後來把小孩帶去遊戲間畫畫和玩拼圖，沒想到還是被投訴有敲擊和碰撞聲，於是他們乾脆直接出門。

其他幾次投訴幾乎都是針對小孩跑來跑去、丟東西等等，但原po也相當無奈，這個年紀的小孩不可能完全控制他，不讓他發出一點聲音，只玩靜態遊戲，他也表示，這段時間和老婆開始有心理壓力，「很多可能從其他住戶傳來的聲響，也通通怪在我們頭上，保全也動不動就打來關切」。

樓下鄰居曾要求上午11:00以前要休息，請原po不要發出聲響，但他拒絕，「我辛辛苦苦買了房子，還得由別的住戶來規範我要怎樣使用這間房子？」，完全沒有邏輯。

原po他最後請主委約鄰居出來，一起討論解決辦法，並提出幾點原則，小孩作息是7點起床晚上9點睡覺，兩夫妻是上班族，因此並沒有在深夜發出噪音；平常並不會刻意製造聲響，但小孩這年級無法控制，只能盡量制止；所有家具皆有加裝靜音貼，客廳有地毯、遊戲間也做了加高地板，周末外出比率高，現階段已把影響程度降到最低。

最後他也補充，有跟社區主委表示，願意提供家中攝影機檔案，可以看到10天內的畫面，且收音相當清楚。他也懇請網友們的意見，是否自己也有不對的地方。

網友紛紛表示，把現在的房子「租出去再買透天，孩子大了再搬回大樓」、不論誰對誰錯，「大樓式住宅就是這樣，難處理」、這屬於高頻噪音，很好防治「隔音窗可以輕鬆擋掉外在噪音，住宅區真正可怕的是低頻噪音，噪音源可能在房子的內部或正上方」。

有網友分享自身經歷，被樓上小孩吵到快崩潰，一直到他們的小孩長大了一點才脫離苦海，「我不清楚你的鄰居是什麼樣的人，不過換個角度想，該算的上是受害者」，建議跟對方協調，挑個安靜的日子及時間，「請您的家人、公正的人和他們的家人，一同到他家中，再請您家的小孩在樓上跑跳」，再來討論大家的感受，是否是可容忍的範圍。

噪音保全

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