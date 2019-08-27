親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

果粉快更新！蘋果爆重大漏洞緊急釋出最新iOS 12.4.1

服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57聯合新聞網 綜合報導

日前一名男網友到世貿一館逛美食展，不料卻遇到一名大媽因為試吃牛排遭拒，就對店員連...
日前一名男網友到世貿一館逛美食展，不料卻遇到一名大媽因為試吃牛排遭拒，就對店員連飆五字經，還不斷跳針大喊「我就是要針對你！」圖擷自爆廢公社
分享

世貿一館時常舉行美食展，店家總會提供各種商品給客人試吃，藉此吸引民眾購買。不過近日有一名男網友在爆廢公社PO文，他到世貿一館看見有攤位正舉辦牛排試吃活動，但卻有一名大媽想拿走桌上的牛肉，在店家告知她已結束試吃活動要等下一場時，她居然對店員連飆五字經，還不斷強調「我就是要針對你！」

原PO在文中提到近日在世貿一館遇到一名「嬌嬌姊」，接著表示當時有個牛排店家在舉辦試吃活動，但已經要結束了，這時突然有位大媽看到桌上的牛肉就想拿，但店員告知她沒有試吃了要等下一場，不料大媽聽了之後，不斷強調自己「我又沒有要拿」，店員回嗆「我就是有看到，有病要去看醫生！」她聽了突然飆出五字經髒話，甚至一直纏著店員說「道歉就沒事了嗎？」最後是其他店員出面制止，這位大媽才悻悻然離開，原PO也無奈表示「這真是服務業的悲哀」。

影片一PO上網後，隨即引發網友熱議，網友紛紛留言「很有事的大媽」、「可以去告她公然汙辱」、「就是貪心...很多婆媽都這樣」、「有病真的要看醫生」、「真的很沒水準」。也有網友認為「到底是什麼樣的大事，要把自己搞的這麼悲哀」、「其實影片太短，所以根本不清楚事情的前因後果，還是不要妄下定論比較好」。

爆廢公社奧客

相關新聞

太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59

U值媒／「自由」是否也是個假議題？

2019-08-27 12:48

念台大是什麼感覺？過來人曝風光下的殘酷現實

2019-08-27 12:00

父討孝親費年繳近百萬 網批「這種爸爸 ，不要也罷」

2019-08-26 19:15

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

420元骰子牛像隔壁桌剩菜 網友抱怨：連孩子都吃不飽

2019-08-26 16:09

加油開錯車道 一家人油管當拔河拉讓網友罵翻

2019-08-26 12:01

半夜領20萬ATM狂叫 網友轉身驚見三台警車嚇傻

2019-08-26 10:12

她停車發現地上躺著證件照 驚見「熟面孔」哭笑不得

2019-08-24 10:37

拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22

打翻哈根達斯踩到杯內湯匙！ 奧客母子竟塞回超商冰櫃

2019-08-23 13:28

生日收到蛋糕盒 打開竟是巨無霸壽桃…網友讚：真心朋友

2019-08-23 13:15

撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘

2019-08-23 10:28

不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸

2019-08-23 09:54

童沒戴安全帽站機車腳踏板 母單手騎車邊滑手機嚇壞旁人

2019-08-22 21:29

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00
看更多

熱門文章

獨／標哥痛哭！侄子輕生死亡原因竟是胃癌不願家人擔心

2019-08-27 14:09

私菸案羈押庭 吳宗憲報告法官：我沒犯罪！

2019-08-26 21:18

美食外送平台本月進駐嘉市 7天內3名外送員車禍

2019-08-27 15:07

過分！小三男童過馬路遭撞 車主肇事竟肇逃

2019-08-27 16:35

中風倒在小三家 補教名師婚外情曝光

2019-08-27 17:30

疑因教養問題起口角 妻抱幼子從尚未交屋豪宅墜樓雙亡

2019-08-27 10:58

玉山銀主管要員工交健保卡詐健保費 健保署追查

2019-08-27 11:05

私菸案移審庭 檢察官爆：邱彰信的筆記本「異常缺頁」

2019-08-26 21:42

私菸案 吳宗憲喊無罪「做長官交代任務」百萬交保

2019-08-27 00:18

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

藝品拍賣官與人妻嘿咻 人夫精神痛苦獲賠30萬

2019-08-27 07:39

私菸案張恒嘉不認罪 「訂的既非毒品也非槍械」

2019-08-26 22:06

影／烏來溺水男童找到了？ 14.5K處空拍疑似發現身影

2019-08-27 17:29

女兵遭強吻摸胸和下體洩慾 上校色狼判3月

2019-08-27 17:08

彰化市六信強盜案10分鐘破案 縣長頒破案獎金表揚

2019-08-27 11:36

侄輕生 顏清標哭：怎會這樣？

2019-08-26 23:45

台中市清晨傳母子墜樓案 警消到場時二人已身亡

2019-08-27 10:28

搶銀行…行員躲桌下 沒人要幫他裝錢

2019-08-26 23:43

男子暈眩不適 撞進超商撞歪大門波及兩路人

2019-08-27 12:04

酒醉男遭警壓制竟失去心跳呼吸 鄭文燦允諾家屬查明

2019-08-27 12:56

太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59

騙LV公司2.5萬運費 保二小隊長工作恐不保

2019-08-27 12:50

妻抱幼子墜樓雙亡 夫接獲保全通知哭喊「都是我的錯」

2019-08-27 15:09

普悠瑪事故受害人董家經營餐廳火警 幸好無人傷

2019-08-26 22:08

恐嚇「我是特種部隊」 師傅硬上女徒弟判刑

2019-08-27 14:13

影／宜蘭五結一汽修廠傳出爆炸聲後起火 無人傷

2019-08-27 09:08

偷小貨車見警盤查 竟駕車衝撞遭判刑

2019-08-27 12:22

賓士C400被砸得遍體鱗傷 被害車主不告疑有內情

2019-08-27 11:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top