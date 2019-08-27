服務業噩夢！試吃活動結束 大媽硬討不成還飆髒話

2019-08-27 18:57 聯合新聞網 綜合報導



日前一名男網友到世貿一館逛美食展，不料卻遇到一名大媽因為試吃牛排遭拒，就對店員連飆五字經，還不斷跳針大喊「我就是要針對你！」圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

世貿一館時常舉行美食展，店家總會提供各種商品給客人試吃，藉此吸引民眾購買。不過近日有一名男網友在爆廢公社中PO文，他到世貿一館看見有攤位正舉辦牛排試吃活動，但卻有一名大媽想拿走桌上的牛肉，在店家告知她已結束試吃活動要等下一場時，她居然對店員連飆五字經，還不斷強調「我就是要針對你！」

原PO在文中提到近日在世貿一館遇到一名「嬌嬌姊」，接著表示當時有個牛排店家在舉辦試吃活動，但已經要結束了，這時突然有位大媽看到桌上的牛肉就想拿，但店員告知她沒有試吃了要等下一場，不料大媽聽了之後，不斷強調自己「我又沒有要拿」，店員回嗆「我就是有看到，有病要去看醫生！」她聽了突然飆出五字經髒話，甚至一直纏著店員說「道歉就沒事了嗎？」最後是其他店員出面制止，這位大媽才悻悻然離開，原PO也無奈表示「這真是服務業的悲哀」。

影片一PO上網後，隨即引發網友熱議，網友紛紛留言「很有事的大媽」、「可以去告她公然汙辱」、「就是貪心...很多婆媽都這樣」、「有病真的要看醫生」、「真的很沒水準」。也有網友認為「到底是什麼樣的大事，要把自己搞的這麼悲哀」、「其實影片太短，所以根本不清楚事情的前因後果，還是不要妄下定論比較好」。