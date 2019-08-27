太巧！她超商取貨遇同名同姓 連手機末3碼也相同

2019-08-27 14:59 聯合新聞網 綜合報導



日前一名女網友到超商取貨時，遇到與自己同名同姓，甚至連手機末3碼都相同的民眾，讓她覺得不可思議。圖為示意圖，本報資料照片 分享 facebook

現今便利超商服務越來越多元，幾乎任何事都可以在超商完成，其中還提供到店取貨服務，讓民眾可直接前往店面取件。然而每間超商的取貨規定不盡相同，有些要核對手機末3碼，有些則要提供證件供店員查核。日前卻有一名莊姓女網友剛好遇上與她「同名同姓」，且手機末3碼都相同的民眾，害她的包裹被取走兩次，這樣的巧合讓人不可思議，就連原PO都直呼「潭子莊小姐我想認識妳！」

女網友在爆廢公社中PO文提到，自己網購的包裹已經被同名同姓和手機末3碼都相同的民眾取走兩次，讓她不禁好奇詢問網友「廢友們有遇過跟你同名同姓，連手機末3碼也一樣的嗎？」種種巧合都讓她直呼想認識對方，甚至還在文末表示「好險我是貨到付款！」否則東西和錢都直接這樣被對方取走了。PO文一出後，網友還提出「3個要素」才能讓此事成立，紛紛留言「一切都太神了」。

經過網友分析，不僅要兩人都剛好有上網買東西，還要商品都在差不多時間到貨，因為通常商品到貨後都會有簡訊通知，但更重要的是，兩人還必須選擇同一個超商取貨，要在這3個要素都缺一不可的情況下，才會發生這種情況。

其他網友也分享自己過往的經驗「我也遇過1~2次」、「之前也是直接被取走」、「之前被其他人取走後，我的東西就這樣沒了」。甚至有網友開玩笑說「應該要改名了」、「以後要換成末4碼」、「真的要核對身分證字號了」。也有網友驚呆留言「真的太巧了吧...」、「那也要買的商品剛好同個價錢欸」、「這就是緣份」、「這機率實在太低」、「樂透都沒那麼準」。