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父討孝親費年繳近百萬 網批「這種爸爸 ，不要也罷」

2019-08-26 19:15聯合新聞網 綜合報導

網友在ptt上po文表示，父親協議要原po和家人，每年給孝親費近百萬新台幣。聯合...
網友在ptt上po文表示，父親協議要原po和家人，每年給孝親費近百萬新台幣。聯合報系資料照
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人出社會工作有薪水之後，一般都會被父母要求回饋孝親費，有網友在PTT上po文說，父親結束虧損的生意後，表明不願意再外出工作，同時要求她跟姐姐一年要各給孝親費30萬，她問說「這樣要給嗎？」看過po文的網友馬上貼文回應說「這種爸爸，不要也罷」。

原po在PTT「woman talk」上貼文表示，自己年薪約90萬，姐姐的年薪也有80萬，自己和姐姐因住家裡，所以除了要負擔水電費外，其他都自理。三年前，父親因當鋪生意虧損歇業後，母親為生計與父親共同協議經營麵店。麵店開張一個月後，父親開始擺爛，留母親獨自經營麵店。麵店的生意很好，靠母親死撐三年，最後因身體不堪負荷病倒一個月後，決定關掉麵店。

原po說父親在麵店經營上不但沒幫忙，收掉麵店後還檢討業績、檢討母親，更開家庭會議與原po和姐姐協議孝親費，「一年各上繳30萬給他」。除此之外，父親表明自己不會再外出工作，要求母親也要出去工作，「一個月繳2萬給他」。原po為了母親，答應父親的要求，並且跟姐姐一次付清一年的孝親費用。

Po文一岀，看完貼文的網友紛紛回應原po說「根本活該，不給一毛錢，他們根本拿妳沒輒，並且法律上根本沒有規定要給孝親費」，有網友說「這種爸媽不要也罷，去法庭告小孩也沒用」、「每次看到那種孝親費的家庭，都覺得很悲哀」，更有網友說「這種人憑什麼生小孩」。

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