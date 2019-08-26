半夜領20萬ATM狂叫 網友轉身驚見三台警車嚇傻

2019-08-26 10:12 聯合新聞網 綜合報導



有網友領錢領到ATM狂叫，嚇得轉身就要走卻看到警車就在後面。示意圖。報系資料照 分享 facebook

為防詐騙車手盜領，ATM設有通報機制，發現可疑行為就會通報警方。有名網友日前在ATM領錢，一次領取20萬現金，沒想到ATM突然開始逼逼叫，嚇的網友也不顧確認領取的金額是否正確，轉身就要離開，沒想到一轉身便看到三輛警車出現，讓他直言：「台灣警察了不起！」

一名網友在「爆怨公社」發文分享，由於自己放在銀行的20萬定存就要到期，沒時間辦續存的他想將現金提領出來改成郵局定存，剛好公司旁又有郵局，於是在25日晚間到ATM提款，準備拿到郵局去存。因為提領上限的問題，原po分兩次將錢領出來。

結果提領第一個十萬元時，ATM突然大叫，而且持續不停。網友以為是機器故障便到旁邊的機器領。結果領出後ATM又叫了。本來應該在現場確認金額是否正確的網友，被嚇得顧不了那麼多轉身就要離開，結果一轉身便看到三台警車，原po表示整個過程「沒超過五分鐘」。

原po表示，自己將領錢上限設定在6至10萬元，且是在晚上12點前後各領一次，因此領20萬應該不是問題，沒想到還是被「高調」的提款機背叛。而警察高效率現身，讓原po直呼：「台灣警察真得不是只會開紅單而已，抓車手也蠻有效率的！」並說台灣警察了不起。事後警方確認原po並非車手後就離開了。

該篇文章引發網友討論，紛紛留言：「因為一般來說，在ATM一次領這麼多的很少見」、「會叫喔？我一次領12萬也沒聽他叫過阿！倒是用指紋提款，警方就懷疑我是車手」、「還好我只存進去，不惹麻煩」。