拿老公「開房發票」找偵探 調查結果讓眾人噴飯

2019-08-24 10:22 聯合新聞網 綜合報導



Marco表示，該名丈夫有個習慣，就是與朋友搜集發票，好拿來對獎用。圖／取自 YouTube 分享 facebook

離婚在現代越來越常見，不只韓國藝人宋仲基與宋慧喬、安宰賢與具惠善等童話婚姻紛紛破滅，我國藝人阿翔、謝欣也因被爆出婚外情，事業一落千丈。有私家偵探在節目上分享，一名人妻發現家中有開房發票，要求偵探協助調查，豈料查了整整半年，才發現只是丈夫向朋友搜集來對發票，根本是烏龍一場。

節目主持人利菁表示，許多小三會刻意破壞家庭、搶走已婚男性，且現在小三甚至更進化，已沒過去那麼簡單，不只會煽動他人，還會刻意「設局」，讓他人婚姻破滅。

私家偵探Marco日前上節目《麻辣天后傳》分享，曾遇過一名人妻因為在家中找到一張開房發票，懷疑丈夫外遇偷吃，要求偵探協助調查，然而查了整整半年多卻一無所獲，甚至認為是丈夫偷吃技術太好，才會完全沒有留下證據。

Marco表示，某天無意間發現，該名丈夫有個習慣，就是與朋友搜集發票，好拿來對獎用，確認之後才知道該張開房發票也是與朋友要來對獎，根本不是外遇偷吃的證據，只是烏龍一場。事後將調查結果告訴該人妻，對方也滿是尷尬。

Marco也說，有的小三為介入他人婚姻是無所不用其極，曾遇過小三透過偵探，調查正宮基本資料，再接近正宮成為對方閨蜜，遇到丈夫抱怨妻子時，就對兩人關係煽風點火、挑撥離間，讓兩人對婚姻動搖最終離婚，小三便順理成章地上位成正宮，心機的做法讓眾人都直言「太厲害了」。