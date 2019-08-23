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生日收到蛋糕盒 打開竟是巨無霸壽桃…網友讚：真心朋友

2019-08-23 13:15聯合新聞網 綜合報導

一名女網友收到好友送的生日蛋糕，沒想到打開一看裡面竟然是好幾顆壽桃，讓她哭笑不得...
一名女網友收到好友送的生日蛋糕，沒想到打開一看裡面竟然是好幾顆壽桃，讓她哭笑不得。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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過生日一定少不了要吃蛋糕，但一名女網友卻在臉書上說友人訂了一個蛋糕也送給她慶生，但一打開來卻發現裡頭不是蛋糕，而是好幾顆壽桃，其中一顆還超巨大，讓她看了哭笑不得，網友則稱讚這才是真心的好朋友。

這名女網友在臉書「爆怨公社貼出兩張照片寫道昨天（22日）是她生日，好友說放了一個包裹在警衛室，要她記得去拿，原PO猜想一定是送了蛋糕要幫她慶生，於是就到警衛室領取。果然拿到的是一個蛋糕盒，而且還不小，只不過原PO早有防備心，以為好友要整她才故意訂那麼大的蛋糕。

雖然原PO覺得好友是故意訂大蛋糕，但還是很開心的打開，沒想到裡頭裝的不是蛋糕，竟然是壽桃！而且是13顆左右的小壽桃排成一圈，中間放了一個巨無霸壽桃，大壽桃上還放了一個紅色緞帶以及一個「壽」字，原PO看了超傻眼，直呼「我到底交到什麼朋友啦？我真的崩潰了」。

好友的創意也讓原PO笑到噴淚，送禮的友人也留言說「我用心良苦耶，這麼有心哪裡找。她喜歡吃壽桃咩，我讓她吃個夠本啊」，看得出來兩人的好交情。網友看了也笑說「好有心」、「這好有創意」、「很讚啊，真的能吃到飽，一輩子都會記得」、「沒罐頭塔就不錯了」；還有網友很羨慕地說「這個要提前訂才有呢！你的朋友很用心呢」、「很幸福有這樣的朋友」、「這種好友才是一輩子的」。

爆怨公社

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