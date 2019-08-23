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撿到正妹iPhone被請吃大餐答謝 開心赴約結局超慘

2019-08-23 10:28聯合新聞網 綜合報導

原以為拾獲正妹的手機能有一場美麗的約會，沒想到結局卻是一場悲劇。一名男網友在臉書上表示自己撿到一支手機，看到桌布讓他覺得手機主人應該是位正妹，事後對方也聯絡他並表明要請吃飯來答謝。突如其來的約會讓男網友很開心，雙方也聊得很愉快，沒想到最後的結局卻讓他超想哭。

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼文表示日前在路上撿到一支iPhoneX，打開手機看到桌布上的人讓他認為手機主人應該是名正妹。就在他準備要把手機送交警察局時，接到手機主人的來電，對方在電話中表示要請吃飯來答謝並約時間地點交還手機。

原PO起先以為這只是客套話，沒想到正妹非常堅持要請吃飯，他也只好開心赴約。對方找了間非常有氣氛、消費又很高的高級餐廳，原PO心想平時不敢踏進這間餐廳，如今有人請客，心情就愉悅不少。用餐過程中雙方相談甚歡，讓原PO認為這位正妹就是他心目中理想的那個人。就在快吃完飯時，正妹接到媽媽打來的電話，她拿著手機走到餐廳外頭接聽，原PO則在餐廳裡等待，但等了許久都不見人影，這才讓他驚覺正妹「再也沒回來了」。

網友看了忍不住笑說「有一種悲傷，是吃飽一頓卻又要你買單」、「你要洗的碗跟刷的馬桶搞定了嗎？」、「免錢的最貴」、「再等等，其實是她媽媽要跟你相親」、「月底了，吃完這餐準備吃土」、「這套路很深你才會中招」、「7月半別亂撿」、「不知道真的假的，但是很好笑」。不過有人質疑故事真實性，「在做夢嗎？」、「本來還以為是真的，後來看到中間覺得很熟悉，這不是某位幻想文套路嗎？」、「八點檔編劇新星」、「這故事不錯哦，老梗還能拿出來用」。

一名男網友貼文表示日前撿到一名正妹的手機，對方說要請吃飯答謝，沒想到吃到一半跑出...
一名男網友貼文表示日前撿到一名正妹的手機，對方說要請吃飯答謝，沒想到吃到一半跑出去接電話後就沒再回來，讓他覺得自己被騙了一頓霸王餐。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
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爆廢公社iPhone X

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