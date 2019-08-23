不滿送貨員忘收錢還外流地址 她貼文抱怨反遭網友酸

2019-08-23 09:54 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友抱怨物流人員送貨後沒收錢，事後卻要她想辦法付款，讓她不能接受。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 一名女網友在臉書上抱怨某物流送貨人員將貨物送達後卻忘了收錢，事後對方希望她下班專程去付款或者用匯的，讓她覺得會占用到她的時間，雙方爭執不下，甚至這名物流人員還將女網友的地址給同事，表明要請同事過去收錢，讓她爆氣批評對方怎麼能夠洩漏她的地址。原本上網貼文希望網友能評評理，沒想到反而引起大多數網友公審。

原PO在臉書「爆怨公社」寫道日前一名物流人員送貨給她，但卻忘了收錢，後來物流客服通知希望她用匯的，或者是下班專程回來付款，但原PO說自己晚上8點才下班，那時候物流人員也下班無法收錢，而且還要她專程回來，讓她不能接受。

原PO抱怨是送貨人員忘了收錢，如果匯款她就得多付15元，這不等於是變相懲罰嗎？因為協調不成，昨天（22日）物流人員致電表示會請同事在她下班後到家裡收錢，這句話讓原PO更火大，怒斥怎麼能夠隨便將她的地址給別人，雙方又起了衝突。後來這名物流人員提議不然將貨款放在她家附近的全家超商，原PO也答應，但卻又說因為自己下班很累，希望對方等她請特休時再把錢拿到超商，這讓物流人員氣炸，痛批她根本不想付錢。

原PO也很不滿的說難道請特休時再去放錢也不行嗎？批評這名物流人員很莫名其妙，她將過程貼到臉書上，希望網友評評理，沒想到引起大多數人的反彈，「這樣也不行，那樣也不行！人家物流外面跑，刮風下雨就不累，妳都最累！全天下妳最辛苦」、「妳有心打了一大串抱怨文，這些時間夠妳走到全家了。妳只是沒心要處理該給的錢」、「買東西付錢很難嗎？自己不主動付錢，還要等別人主動提醒，司機不是賣家好嗎？」、「妳是住山上嗎？到便利商店有困難？」、「妳有時間打字沒時間去付錢？等人家報警的時候妳連特休都不用請了」、「今天不論誰忘記收還是誰忘記付，妳欠人家錢就是事實」。

還有網友緩頰的說「其實可以協調匯款金額扣掉15元後匯給司機大哥，我相信司機大哥不會在意多貼那15元給公司」、「司機先生忘記收錢，妳也忘記自己要付錢？一人退一步吧，大家都是辛苦在賺錢的」、「他忘了拿，您可以提醒他吧，還是說您也忘了呢？您既然知道要付錢怎麼不叫住他啊？所以互相點吧，就再拿去全家而已，互相幫忙嘍」，也有人提議「該給的還是要給，不然7-11的存款機很方便，除非你沒提款卡」。